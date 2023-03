Opening Volendams Museum seizoen 2023-2024

Op zaterdag 4 maart opende het Volendams Museum haar deuren voor het nieuwe seizoen. “Het is wat het is”. Zo opent voorzitter Jan Tol (Dollie) met een citaat van gast Piet Veerman, die de afgelopen tijd veel in de publiciteit is geweest vanwege zijn 80-jarige verjaardag.

Door: Klaas Smit

Jan Tol beschrijft de moeilijke tijd die het museum heeft moeten ondergaan door de coronacrisis en de huidige stijgende energiekosten. Maar geen van de vrijwilligers, geen van de bestuurders lieten de kop hangen. Het museum is er en dat zal ook zo blijven. Ook roemt Jan de vele sponsoren, maar ook die mensen die vaak onzichtbaar doneren om het voortbestaan van het museum te garanderen. Nogmaals dankt Jan de inzet van de vele vrijwilligers en geeft vervolgens het woord aan Piet Veerman. Piet vond het een hele eer om in het museum een woordje te mogen doen, al was het wel omdat de Burgemeester elders moest zijn en ook Jan Tuijp (BZN) was verhinderd omdat die in zijn vliegtuigje het museum in de gaten moest houden. Piet is gestopt met zingen, maar hij kan het toch niet laten om twee zinnen te laten horen van het lied It Turns me Inside Out; ln a way I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me once you're gone. Piet eindigt met de woorden: ,,het is zoals het is en als ik straks omval was het zoals het was”.

Het Volendamse Vocaal Ensemble zingt vervolgens enkele liederen en het museum seizoen 2023-2024 is officieel geopend.