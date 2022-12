Oproep om IJsbaan niet te vernielen

De weersvoorspellingen wijzen erop dat er deze week een heuse vorstperiode zal plaatsvinden. Hoewel het nooit zeker is dat die voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen, houden de ijsclub medewerkers e.e.a. scherp in de gaten. Indien het blijft vriezen roepen wij iedereen op de ijsbaan alstublieft niet te vernielen. Het zou bijzonder jammer zijn als de vorst wel door gaat zetten en de baan al voor de tijd is vernield. Zegt het voort.

Jeugdschaatsles 9 + kortebaan wedstrijden en minimarathon op de Westfries in Hoorn.

Vrijdag jl. werd alweer les 9 afgerond. De schaatsvaardigheden bij de kinderen lopen geheel volgens planning en dat inmiddels ook goed waarneembaar voor de toeschouwers. Het schaatsen op één been en de valproef wordt enthousiast opgepakt en ook het rondjes rijden zorgt voor leuke lessen. Zaterdag 10 december waren er weer jeugdschaats wedstrijden op de Westfries in Hoorn met deelnemers uit de hele regio Hoorn. De organisatie mbt onze jeugdschaatsers viel onder leiding van Jan de Graaf, met hulp van Marian van der Sluijs en Tanja Dijkstra-Leupen. Namens IJsclub Volendam deden maar liefst zestien kinderen mee, verdeeld over meerdere categorieën en herkenbaar aan de fel oranje muts. Alle kinderen hebben hun uiterste best gedaan en dat was ook wel te zien aan de uitslag. LET OP 25 februari vinden de volgende Jeugdschaats wedstrijden plaats in Hoorn. Hou tezijnertijd de mail in de gaten.

Goede resultaten en podiumplaatsen voor jeugdschaatsers IJsclub Volendam

De resultaten van de Volendammers waren weer verrassend goed. Er werd gereden in verschillende leeftijdscategorieën. Juliët Keizer werd derde bij de 100 meter langebaan meisjes pupillen F en Emmy Jonk is derde geworden bij de mini marathon meisjes pupillen F. Dan was daar ook nog Merel Veerman die tweede is geworden bij de 100 meter langebaan en ook nog eens derde bij de mini marathon meisjes pupillen E. Bij de 100 meter langebaan jongens pupillen E is Hayden Schilder 3e geworden en bij de volgende categorie 100 meter langebaan meisjes pupillen C+D is Lisette Dijkstra 3e geworden. Ook Lynn Smit liet haar schaatstalent zien door 1e te worden bij de 100mtr langebaan en vervolgens nog 3e bij de mini marathon meisjes pupillen C+D. Een top prestatie leverde Robin Vos, die zowel 1e werd bij de 100mtr langebaan als bij de mini marathon jongens pupillen C+D.

Tot slot werd in de laatste categorie Maxime Keizer 2e bij de 100mtr langebaan en bij de mini marathon meisjes pupillen A+ B. Alle kinderen waren fanatiek en hebben gestreden voor wat ze waard waren. IJsclub Volendam is trots op de behaalde resultaten en feliciteert alle deelnemers. Bovenal danken wij de aanwezige vrijwilligers en met name coördinator Jan d Graaf voor hun medewerking en inzet en uiteraard ook de meegereisde toeschouwers voor hun betrokkenheid.