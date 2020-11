Oproep van Sinterklaas en Opperpiet

Lieve kinderen, beste moeders en vaders, oma’s en opa’s. We zijn Corona-veilig aangekomen in Nederland. De aankomst in de haven van Volendam is goed verlopen.

Jullie weten dat ik dit jaar in Edam-Volendam minder Pieten tot mijn beschikking heb. Het zal daarom veel drukker voor mij en de Pieten worden.

Bij het inpakken en bij het rondbrengen van de cadeautjes hebben we daarom hulp nodig!

Opperpiet piekert zich suf om alles goed te regelen. Pietje Piet helpt hem maar of dat veel oplevert…… ik wacht het maar af.

Antwoordpiet Salamanca heeft op de LOVE TV al uitgelegd dat het enorm zou schelen als er goede Opa-pieten en Papa-pieten dit jaar helpen.

Als jij denkt dat jouw vader, jouw opa of bap, jouw oom of buurman goed kan helpen met:

• Inpakken

• Goed kan klimmen

• Verstand heeft van schoorstenen

• Pepernoten kan bakken i.p.v. opeten

Laat het ons dan weten!!

Wat moet je doen?

1. Je kunt een email sturen naar de sint@zonnet.nl. Schrijf daarin de naam van de papa of opa en schrijf erbij waarom je vindt dat hij een goede Papa-Piet of Opa-Piet kan worden.

2. Je kunt een tekening maken met daarop je naam, adres en het emailadres. Zet er ook bij wie volgens jou het best Papa-piet of Opa-piet kan worden. De tekening mag je inleveren in de brievenbus van de Vincentiuskerk.

3. Als je een piet tegenkomt, mag je hem ook de tekening geven met daarop alle informatie.

Ik reken op jullie hulp,

Sinterklaas