Opties om je woning te vergroten

Ben jij momenteel aan het kijken naar een nieuwe woning en heb je iets interessants op het oog? Het is goed mogelijk dat er nog kleine drempels zijn, zoals de wijk waarin het huis staat of de vraag of er wel genoeg ruimte is voor jou en het gezin. In het laatste geval is het natuurlijk ook mogelijk om extra ruimte te creëren wanneer dat nodig is. Lees daarom over de verschillende opties om je woning te vergroten.

Vergroot je woonkamer

De woonkamer is een van de kamers van het huis waar je het meest komt. Vandaar dat je wilt dat dit een fijne kamer is, maar wat doe je als de kamer niet ruim genoeg vindt? Je vergroot de ruimte, uiteraard is dit op verschillende manieren te realiseren. Een voorbeeld is een erker, maar het is ook mogelijk om een groter project uit te voeren zoals het plaatsen van een aanbouw. Hierbij is het wel belangrijk dat je buiten genoeg ruimte hebt voor de aanbouw. Wanneer je moeite hebt met het voorstellen van de mogelijkheden, is het een goed idee om hulp in te schakelen van een specialist. Een aannemer heeft bijvoorbeeld veel ervaring om je hierbij te helpen.

Laat een dakopbouw plaatsen

Door een dakopbouw te laten plaatsen, krijg je er een hele kamer of zelfs verdieping bij. Houd er wel rekening mee dat een dakopbouw alleen op een plat dak te plaatsen is. Een voordeel van een dakopbouw is dat het al in één dag te plaatsen is door de prefab variant. Er is alleen wel een grote investering voor nodig. Als je liever minder wilt investeren, overweeg dan om een dakkapel te laten plaatsen. Een dakkapel kost namelijk een stuk minder dan een dakopbouw, maar levert je wel een een vergroting op.

Ga voor een prefab dakkapel plaatsen

Een kleiner project dan een dakopbouw is de dakkapel. Net als een dakopbouw is deze in prefab variant te verkrijgen. Hierdoor geniet je binnen een dag van extra ruimte en zit je niet lang in een verbouwing. Nog een fijne bijkomstigheid is dat de prefab dakkapel prijzen een stuk lager zijn dan de prijzen voor een prefab dakopbouw. Een dakkapel is in verschillende materialen te verkrijgen namelijk hout, kunststof of zink, hierdoor weet je zeker dat er een materiaal is dat goed integreert bij de rest van het huis. Om erachter te komen welk materiaal, grootte en type dakkapel het beste bij jouw huis past, vraag je meerdere dakkapel offertes aan of kijk je rond bij jou in de buurt naar wat de buren met dakkapellen hebben gedaan. Dit is een handige manier om te kijken hoe het bij jouw huis eruit komt te zien.