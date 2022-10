Optreden tijdens 60-jarig bestaan Mariakerk

Zondag 9 oktober trad het fanfarecorps op voor het 60-jarig bestaan van de Mariakerk. Na afloop van de hoogmis bleven de kerkbezoekers nog even zitten om naar ons optreden te luisteren. Vanaf het altaar werd een mooie serenade gegeven voor alle aanwezigen in de kerk. Uit de reacties na afloop werd duidelijk dat dit zeer gewaardeerd werd.

We willen iedereen feliciteren met dit mooie jubileum.

Rabo Clubsupport Actie levert mooi bedrag op

Van 5 september tot en met 27 september 2022 had de Rabobank weer haar jaarlijkse Rabo Clubsupport actie. Leden van de Rabobank konden stemmen op hun favoriete verenigingen. Deze verenigingen kregen vervolgens op basis van die stemmen een winstuitkering van de bank.

Ook wij deden aan deze actie mee en we hebben daarmee een prachtig bedrag opgehaald van € 831,95. Dit bedrag werd tijdens een leuke avond in de Purmaryn op 11 oktober jl. bekend gemaakt. We kunnen dit mooie bedrag gebruiken voor aanschaf van instrumenten en nieuwe muziek. Weer een mooi en broodnodig steuntje in de rug.

We zijn uiteraard heel blij met deze leuke actie van de Rabobank en natuurlijk ook met de vele stemmen die kennelijk op ons zijn uitgebracht. Heel veel dank aan iedereen die hun stem aan ons heeft gegeven en natuurlijk aan de Rabobank die de actie en bijdrage mogelijk heeft gemaakt.