Algemeen

Opvallend aantal grasvelden 'gemold' Het is een opvallend gezicht, meerdere grasvelden in onze gemeente zijn 'gemold'. Zo is het grote veld naast sportcentrum Atlas overhoop gehaald door de kleine gravers. Ook heeft onder meer het park nabij basisschool De Spinmolen er flink van langs gekregen. De reden dat er momenteel zoveel molshopen te zien zijn heeft met de koude periode van de afgelopen tijd te maken. In de winter graven mollen naar grotere warmere dieptes dan 's zomers. Diepere gangen leveren meer grond op die aan het oppervlakte verschijnt. Zoals in de Nivo van 25 jaar geleden te lezen was is het momenteel ook paringstijd voor de mollen en 'als ze achter de wijfjes aan zitten worden de slimme, o zo bedachtzame mollen onvoorzichtig genoeg om zich te laten vangen', wist mollenvanger Jan Groot ons destijds te vertellen. |Doorsturen

