Opvallend aantal grasvelden 'gemold'

Het is een opvallend gezicht, meerdere grasvelden in onze gemeente zijn 'gemold'. Zo is het grote veld naast sportcentrum Atlas overhoop gehaald door de kleine gravers. Ook naast talloze andere veldjes heeft het park nabij basisschool De Spinmolen er flink van langs gekregen.

De reden dat er momenteel zoveel molshopen te zien zijn heeft met de koude periode van de afgelopen tijd te maken. In de winter graven mollen naar grotere warmere dieptes dan 's zomers. Diepere gangen leveren meer grond op die ze kwijt moeten. De extra prut voeren ze aan de oppervlakte af.

Zoals in de Nivo van 25 jaar geleden te lezen was (zie pagina 14 van deze krant) is het momenteel ook paringstijd voor de mollen en 'als ze achter de wijfjes aan zitten worden de slimme, o zo bedachtzame mollen onvoorzichtig genoeg om zich te laten vangen', wist mollenvanger Jan Groot ons destijds te vertellen. Het vangen van mollen is bij wet niet verboden omdat de mol geen bedreigde diersoort is, maar wél veel schade kan aanrichten.

Heb je in je eigen tuin last van molshopen? Een goede manier om ook van het mollenprobleem af te komen zonder het beestje te doden is om wat teentjes knoflook in de molshopen te duwen. De diertjes houden namelijk niet van de sterke geur van knoflook.