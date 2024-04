Algemeen

‘Grôsk’ presenteert: ‘Kom Gank’ in De Jozef Opvoeden in het Volendams Op dinsdagavond 23 april opent De Jozef zijn deuren voor een bijzonder initiatief: ‘Kom gank’, de inloopavond van dialectgroep ‘Grôsk’. Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze avond, de toegang is gratis. Het thema van deze eerste ‘Kom gank’-avond van 2024 luidt: ‘Voed jij je kinderen op in het Volendams?’ Frank Bond in gesprek met Sijmen Tol op een eerdere avond in de PX. Foto: Babiche Tervoort De avond wordt afgetrapt met een inspirerende inleiding door Josje Verhagen, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Met haar expertise in meertaligheid bij kinderen zal zij haar perspectief delen over het gebruik van een dialect, zoals het Volendams, in de opvoeding. Na de inleiding is er ruimte voor vragen en discussie uit het publiek. Een panel, samengesteld uit leden van de ‘Grôsk’ werkgroep, waaronder Jan Dulles, Ringo Maurer, Lida Schilder en Frank Bond, zal vervolgens het gesprek aangaan over de keuzes rondom dialectgebruik in de opvoeding en de waarde en bijzonderheden van het Volendams. Onderwerpen zoals verloren Volendammer woorden, Volendamse humor en interessante weetjes over het dialect zullen aan bod komen. Een hoogtepunt van de avond is de presentatie van de eerste spelling van het Volendams. Dit moment markeert een belangrijke mijlpaal in het behoud en de ontwikkeling van het dialect. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.