Oranje schaatsmutsen voor de jeugd

Vrijdag tegen vieren was het weer een drukte van belang op het parkeerterrein van het Marinapark. Vier grote bussen stonden klaar om de ruim 200 kinderen en zo‘n 50 begeleiders te vervoeren naar Hoorn. Reden voor de gezellige drukte was de eerste les van het nieuwe jeugdschaatsseizoen.

Nemassdeboer/RegioBank had weer een grote doos vol met oranje schaatsmutsen voor de kinderen. Op iedere muts was de naam van een lid te vinden. En daar bleef het niet bij. Molenaar & Zwarthoed sponsorde een flinke partij mooie schaatsbeschermers. En Bond Administratie en Advies maakte de set compleet door tassen aan te bieden waar de schaatsbenodigdheden in kunnen worden vervoerd.