Haalbaarheidsonderzoek ontwikkellocatie Zuidervesting Edam Oud Edam maakt excuses voor 'onderonsje' Eind januari werd bekend dat de grond van de volkstuinen bij de Zuidervesting in Edam is verkocht aan een projectontwikkelaar. Die wetenschap maakte dat alle alarmbellen gingen rinkelen bij Vereniging Oud Edam. Na het college van B&W te hebben aangeschreven werd een gesprek op het stadskantoor geïnitieerd. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgehad. Uit berichtgeving in de Stadskrant en het feit dat van besluitvorming door het college niets terug te vinden was, vermoedden verenigingsleden dat eventuele projectontwikkeling in het gebied een onderonsje betrof. De gemeente wees Oud Edam echter op de impact die dit heeft gehad op met name wethouder Kes. Oud Edam heeft daarom per brief excuses gemaakt.

De gemeente heeft een reactie gepubliceerd op het stuk in de Stadskrant. Hierin wordt de situatie uitgelegd vanuit het gemeenteperspectief. Uit dit bericht blijkt dat de gemeente ontwikkeling op deze locatie een interessante gedachte vindt. In verband met de huidige woningnood worden alle mogelijke ontwikkellocaties onderzocht. Ook bij de volkstuinen bij de Zuidervesting wordt dus een haalbaarheidsonderzoek gestart. Er wordt gesteld dat toenmalig wethouder Kes eerdere ontwikkeling heeft tegengehouden (2007), maar volgens de gemeente klopt dat niet. Het college van B&W heeft in 2007 mogelijke ontwikkelingen behandeld. Ook wordt gesteld dat wethouder Kes nu wel voor ontwikkeling is, maar ook dat spreekt de gemeente tegen. Het college van B&W heeft aangegeven open te staan voor een haalbaarheidsonderzoek. |Doorsturen

