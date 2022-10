Oud papier, nieuwe bussen

Door de straten van Volendam rijden sinds kort twee gloednieuwe busjes van De Zangertjes van Volendam. Het nieuwe wagenpark van de stichting was volgens vrijwilligers Jaap Veerman ‘Nol’ en Kees Veerman ‘Stek’ hard nodig. ,,Als je in die oude bus reed viel midden op de weg zo de deur open.”

Inmiddels rijden er dagelijks van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat veertig vrijwilligers in de regio rond om oud papier op te halen voor De Zangertjes. ,,Bij Kras rijden we de met papier gevulde auto de weegschaal op. Die wordt gewogen mét ons erin.”

,,Als we het papier eruit hebben gehaald wordt de auto weer gewogen. Even uitstappen voor een paar extra kilo’s trappen ze niet meer in”, lachen de pensionado’s. ,,Met het ophalen van oud papier hebben we inmiddels een nieuwe fulltime baan. Maar dat hindert niet, het is gewoon oergezellig.”