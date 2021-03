Edam-Volendam dingt mee in strijd om Age Friendly Cultural City te worden

Oude Meesters op Pad

Deelname aan culturele activiteiten door ouderen is van grote waarde. Volgens het Fonds voor Cultuurparticipatie vergroot het hun welzijn en houdt het de senioren vitaal. Om nog maar te zwijgen van het sociale profijt. Frank Bond heeft als projectleider van Oude Meesters gemerkt dat menig oudere zijn hart ophaalt tijdens een gezellige, leerzame, culturele activiteit. Het langlopende – door het CBW in samenwerking met de Gemeente Edam-Volendam – opgezette project heeft vanwege corona flink te verduren gehad, maar werd vorige week uitgerold om Edam-Volendam op de kaart te zetten als Age Friendly Cultural City.

Door Kevin Mooijer.





,,We hebben een alles omvattende reportage, genaamd ‘Oude Meesters op Pad’, gemaakt, om de jury aan te tonen wat onze gemeente doet om ouderen te stimuleren cultureel actief te blijven”, zegt Bond. In de strijd voor de eeuwige roem én de ‘BNG Bank Lange Leve Kunstprijs’, ter waarde van 20.000 euro, neemt Edam-Volendam het op tegen zes andere Nederlandse steden.

,,Het was onze intentie om een seniorenfestival te organiseren in PX, waarbij de jury dan zou komen kijken”, begint Frank. ,,Helaas kon dit wegens corona niet doorgaan. Als alternatief hebben we de reportage ‘Oude Meester op Pad’ gemaakt. De serie bestaat uit twee afleveringen waarin ik er samen met Jan Oudt – een actieve senior uit de gemeente – op uit trek om hem te laten ontdekken wat het Oude Meesters-project precies inhoudt.”

,,Jan gaat het gesprek aan met deelnemers en betrokken partijen, om te ondervinden hoe zij het project ervaren hebben en wat ze uiteindelijk gecreëerd of gedaan hebben. Alle twaalf deelprojecten uit Oude Meesters komen dus aan bod. Van bottertochten tot dansen in een voorstelling, schilderworkshops, songwritingworkshops, samenwerkingen tussen musea die langs de zorgcentra gaan en het delen van oude, nostalgische verhalen. De afleveringen zullen tevens in april op de L.O.V.E. te zien zijn.”

Om zich tot Age Friendly Cultural City te mogen kronen moet Edam-Volendam de steden Houten, Oldenzaal, Dronten, Roermond, Arnhem en Lelystad achter zich laten. ,,Dinsdag 2 maart hebben we een online-presentatie gehouden van het project. Marlies Bel als seniorenwerker vanuit het CBW, Bianca Vos als coördinator programma kunst en cultuur PX, Ariane Vervoorn als beleidsmedewerker kunst en cultuur van de gemeente Edam-Volendam en ikzelf als projectleider Oude Meesters hebben die dag tevens juryoverleg gehad betreft het voortbestaan van het Oude Meesters-project. In welke vorm kunnen we dit realiseren? Senioren maken prachtige kunst en dragen de meest bijzondere verhalen met zich mee. We moeten zorgen dat senioren van het grijze muis-imago af komen en we moeten deze groep mensen koesteren. We moeten onze ouderen stimuleren deel te nemen aan culturele activiteiten.”

De jury vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie, met als voorzitter Hedy d’Ancona, heeft de Oude Meesters reportage inmiddels al bekeken. Wanneer zij in april alle inzendingen van de deelnemende steden hebben beoordeeld zal er een winnaar uit de bus komen. ,,De jury zal beoordelen hoe de gemeente zich als Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. De organisatie moedigt steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen op peil te houden en te verduurzamen. Gedurende het Oude Meesters-project hebben we gemerkt dat senioren oplichten van culturele, sociale activiteiten. Als het straks weer mogelijk, is zal het beoogde seniorenfestival wat dat betreft de kers op de taart worden, maar eerst wordt op 10 en 11 maart nog een geweldige online schilderworkshop Schilderen met Schuit op de L.O.V.E. getoond!”