Nieuw project gemeente en CBW biedt activiteiten voor senioren

Oude Meesters uitgedaagd

Net als de rest van het land, heeft ook onze gemeente te maken met vergrijzing. Naar schatting beschikt Edam-Volendam over ruim 9000 senioren van 60 jaar of ouder. ,,Veel senioren, met name de 68+-groep, kampt met eenzaamheid”, aldus Frank Bond, projectleider van het seniorenproject Oude Meesters. ,,Dit is een serieus probleem, dat in de toekomst alleen maar groter kan worden. Daarom hebben de gemeente en Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam de handen ineen geslagen. Het resultaat heet Oude Meesters.” Dit nieuwe project – dat speciaal ontworpen is om senioren uit de gemeente activiteiten met generatiegenoten te bieden – loopt van augustus 2019 tot en met juni 2020 en zal een negental activiteiten omvatten. ,,Op 28 juni 2020 sluiten we het Oude Meesters programma af door middel van een groot seniorenfestival in PX. Tijdens dit unieke feest laten we meerdere aspecten uit de programmeringen terugkomen.”

Door Kevin Mooijer

,,De georganiseerde activiteiten lopen enorm uiteen”, start Frank zijn verhaal. ,,We hebben op woensdag 11 september bijvoorbeeld in samenwerking met Vereniging Behoud de Volendammer Botters Botters en Oude Verhalen een bottertocht gepland staan met ruimte voor 36 senioren. Tijdens deze rondvaart over het IJsselmeer worden verhalen en anekdotes verteld over het leven dat de bottermannen hadden. Een aantal deelnemers van de rondvaart hebben zelf – of hebben familieleden die – in het verleden op een botter hebben gewerkt. Zij hebben natuurlijk ook de nodige verhalen over dit historierijke onderwerp, dus ik verwacht dat het een nostalgisch geheel zal worden. We hebben al veel aanmeldingen voor deze rondvaart, dus wie interesse heeft moet snel zijn.”

Naast Botters en Oude Verhalen kent het programma nog acht andere activiteiten; Balanceren is een Kunst, Muziek door Oude en Jonge Meesters, Oude Meesters in Beweging, Kunstroute, Samen Zingen, Oude Meesters in Beeld, Songwriting en Meesterlijke Kunst Dichtbij. ,,We hebben tijdens het samenstellen van de programmering rekening gehouden met jonge en oude senioren, oftewel vitale en minder vitale mensen. Neem bijvoorbeeld ons dansproject Oude Meesters in Beweging. Vroeger was dansen hét vermaak voor de jongeren. Deze jongeren van weleer zijn inmiddels senioren en veel van hen zijn nog vitaal genoeg om de oude tijden te doen herleven. Hoe leuk en gezellig is het dan als we workshops houden waarin deze mensen weer even terug in de tijd gaan naar toen ze dansten?”

‘Een van onze doelstellingen

is bijvoorbeeld een

Songwritersguild Senior

te kunnen beginnen’

Ook voor de modernere senioren is een programma samengesteld. ,,Bij Oude Meesters in Beeld gaan senioren samen met Don Bosco College (DBC) leerlingen aan de slag als beeldbewerker. We krijgen allerlei oud beeldmateriaal van vroeger uit onze gemeente dat we mooi kunnen bewerken en opknappen. De jongeren van het DBC leren de senioren dan de simpele kneepjes van video editen.”

Voor de minder vitale mensen zijn natuurlijk ook geweldige programma’s samengesteld. ,,Songwriting is een workshop die ik zelf geef. We verwachten echt niet de nieuwe Bob Dylan te ontdekken, maar het gaat erom dat mensen creatief bezig zijn. Ik heb de afgelopen periode een hoop senioren gesproken die aangeven altijd al iets met muziek hebben te willen doen, maar dat het er nooit van is gekomen. Bij Oude Meesters krijgen ze onder andere de kans om liedjes te leren schrijven, een instrument te leren bespelen en in een koor te zingen. We hebben al veel aanmeldingen, dus de doelgroep is net zo enthousiast als wij. Een van onze doelstellingen is bijvoorbeeld een Songwritersguild Senior te kunnen beginnen!”

Naast de op muziek georiënteerde activiteiten biedt Oude Meesters ook kunstworkshops en exposities. ,,Onze gemeente kent veel talentvolle kunstenaars. Zowel bekende als totaal onbekende. Tijdens mijn gesprekken met de oudere generaties heb ik een aantal vak-kunstschilders ontmoet die hun werk nooit tentoongesteld hebben. ‘Dat hoeft van mij allemaal niet’, wordt er dan gezegd. Met de nieuwe Kunstroute willen we samen met deze groep een expositie samenstellen waarin zowel het werk van deze onontdekte schilders, als de stukken van de bekende kunstenaars uit de regio getoond wordt. Ook de werken van onze geheime meesters verdienen het ten slotte om getoond te worden aan de wereld.”

Een deel van de senioren in de gemeente bevindt zich in verzorgingstehuizen. Zij hebben niet altijd de mogelijkheid om zich vrij rond te bewegen door het dorp. Onder andere zijn dementerende mensen vaak gebonden aan hun woonomgeving. Voor deze groep senioren hebben we Meesterlijke Kunst Dichtbij opgezet. Dit programma houdt in dat verschillende musea uit de gemeente, Edam, Volendam en Zeevang, hun mooiste stukken leent voor een mobiele expositie. We komen namens Oude Meesters dan langs de verzorgingstehuizen met een heuse kunsttentoonstelling. Op deze manier kunnen ook de ouderen die niet meer mobiel zijn van de museumcollectie genieten.”

‘En dat terwijl ze

nooit eerder een

instrument hebben bespeeld;

mensen stralen van geluk

als ze spelen’

Een ander programma dat Oude Meesters aanbiedt op locatie in verzorgingstehuizen is Muziek door Oude en Jonge Meesters. ,,Van deze activiteit hebben we al een pilot gedraaid. We stimuleren hierbij zowel ouderen als jongeren om muziek te maken. Je hoeft geen ervaring te hebben met muziek maken om mee te kunnen doen. Een basisschoolklas bezoekt een verzorgingstehuis. Wij nemen muziekinstrumenten mee en we geven iedereen in de groep een taak op een instrument. Je zult versteld staan van het resultaat. Na tien minuten speelt de groep een herkenbaar liedje, en dat terwijl ze nooit eerder een instrument hebben bespeeld. Mensen stralen van geluk als ze spelen!”

,,Het is onze missie om senioren gelukkig te maken, ze te behoeden voor eenzaamheid en de gemeente toekomstbestendig te maken. Met het programma Oude Meesters zorgen we dat senioren met leeftijdsgenoten bezig zijn met activiteiten waar ze affiniteit mee hebben. Het programma duurt tot en met juni 2020, maar het is onze ambitie om een aantal workshops en activiteiten duurzaam te maken. We hopen de programmeringen door te laten lopen na het eindfestival van Oude Meesters.”

De jongere senioren, van 60 tot 75 jaar, die nu al meedoen, creëren een vangnet voor zichzelf door zich te betrekken bij het programma. Wanneer zij ouder zijn hebben ze dan ook de mogelijkheid om zich te vermaken door bij Oude Meesters actief te blijven. ,,Oude Meesters moet een begrip worden in de gemeente. Om dit te bereiken hebben we ook een aantal ambassadeurs nodig voor ons mooie merk. Bekende seniorengezichten uit Edam-Volendam kunnen helpen met de naamsbekendheid en duurzaamheid van Oude Meesters. Wanneer dat lukt, kunnen we eenzaamheid voorkomen.”

Aanmelden voor een activiteit?

Bel dan naar 0299 363 328 en vraag naar de Oude Meesters afdeling. Mailen kan natuurlijk ook. Neem contact met ons op via info@cbwedamvolendam.nl