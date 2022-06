Oude Meesters Zomerkriebels; schitterend programma voor senioren

Komende zomer wordt voor senioren van 65+ in het kader van Oude Meesters het jaloersmakende programma ‘Zomerkriebels’ georganiseerd. In een notendop: varen op een botter met een verteller aan boord, het schooltje van Dik Trom bezoeken, een Middeleeuwse wandelroute in de prachtige natuur en een gezellig BBQ.