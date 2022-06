Oergezellig, actief, cultureel én creatief

Oude Meesters Zomerkriebels; schitterend programma voor senioren

Komende zomer wordt voor senioren van 65+ in het kader van Oude Meesters het jaloersmakende programma ‘Zomerkriebels’ georganiseerd. ,,We gaan varen op een botter met een verteller aan boord, met houtskool tekenen in het schooltje van Dik Trom, een avontuurlijke, Middeleeuwse wandelroute afleggen door de prachtige, natuurrijke omgeving in Hobrede én gezellig BBQ’en met een optreden van zangeres Janina”, zegt cultuurcoördinator Frank Bond. ,,Voor iedere activiteit zijn zo’n vijftig plaatsen beschikbaar en de eerste aanmeldingen zijn al binnen. Het kijken uit naar vier geweldige dagen.”

‘Zomerkriebels is varen op een botter, verhalen vertellen, herinneringen ophalen, terug naar school, keten, wandelen, slootjespringen, de natuur leren kennen, met houtskool tekenen, BBQ’en, meezingen, bijkletsen en lachen, zo leest de folder van het Oude Meesters-programma.

‘We kunnen zo mooie extraatjes bieden aan onze senioren’

,,In de zomertijd hebben veel senioren behoefte aan wat extra activiteiten”, zegt medeorganisator en seniorenwerker Marlies Bel. ,,In die periode stoppen veel clubjes en verenigingen tijdelijk en de kinderen en kleinkinderen gaan op vakantie, waardoor er minder visite komt. Met ‘zomereenzaamheid’ is er zelfs een officiële term voor. Daarom hebben wij de koppen bij elkaar gestoken en zijn we tot dit prachtige programma gekomen.”

Riant programma

De doelgroep van Oude Meesters Zomerkriebels zijn 65+ers uit de hele gemeente. ,,We hebben een programma proberen samen te stellen dat voor ieder wat wils biedt”, vervolgt Frank. ,,Neem bijvoorbeeld het Middeleeuws wandelpad in Hobrede. Samen met boswachter Inga Tessel volgen we een avontuurlijke route waarbij de oversteek met een pondje en zelfs het beklimmen van wat hekjes onderdeel zijn. Terwijl Inga vertelt over het bedrijvige verleden van de locatie genieten de deelnemers van de prachtige omgeving. Na afloop staat in het dorpshuis koffie en gebak klaar om gezellig nog even na te praten. De wandeltocht zal vanwege het klauterwerk lastig zijn voor mensen die slecht ter been of rolstoelgeboden zijn, daarom hebben we ook activiteiten die voor iedereen geschikt zijn.”



In voorgaande Oude Meesters-edities hebben de organisatoren verbinding zien ontstaan tussen deelnemers. ,,Mensen raken enthousiast om bijvoorbeeld over vroeger te praten”, zegt Marlies. ,,Dat is toch schitterend? Vooral bij de bottertocht merken we dat mensen veel te vertellen hadden. De verteller die mee aan boord is moedigt aan om verhalen en anekdotes te delen. Zo loopt de activiteit al gauw uit op een onvergetelijke, gezellige middag.

‘In de zomertijd hebben veel senioren behoefte aan wat extra activiteiten’

We hebben geprobeerd de balans tussen gezelligheid en echt ergens mee bezig zijn te vinden en ik ben ervan overtuigd dat we daarin gaan slagen.”

Een mooi extraatje

Het doel van Zomerkriebels is niet alleen om mogelijke eenzaamheid tegen te gaan, maar juist ook om samen leuke dingen doen, elkaar te ontmoeten en het brein te prikkelen.

,,Het programma is overzichtelijk. Je bent niet een hele dag op pad, maar meestal wel een dagdeel. En je hebt de keuze uit avontuurlijke activiteiten - de bottertocht en de wandeltocht – en gezellige en creatieve activiteiten – BBQ en naar het schooltje van Dik Trom. Uiteraard is het ook mogelijk om aan alle vier programma’s mee te doen, daar bieden we de strippenkaart voor aan.”

‘Zo loopt de activiteit al gauw uit op een onvergetelijke, gezellige middag’

Frank en Marlies hopen het Oude Meesters programma ieder jaar te kunnen gaan organiseren. ,,We kunnen zo mooie extraatjes bieden aan onze senioren. Het zijn doorgaans geen activiteiten die je zomaar even zou ondernemen, en daarmee voldoet het programma aan alles dat we willen bereiken. Het zou fantastisch zijn als Oude Meesters Zomerkriebels een jaarlijks iets wordt waar mensen naar uit kunnen kijken.”

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.oudemeestersedamvolendam.nl of bel naar 0299 363328. Kaarten voor de activiteiten kunnen tevens aan het loket bij Club- en Buurthuiswerk worden gekocht.



Woensdag 29 juni:

‘Bottertocht met verteller aan boord’ (€ 10,-)

Donderdag 14 juli:

‘Middeleeuws wandelpad Hobrede’ (€ 7,50)

Vrijdag 5 augustus:

‘BBQ met optreden van zangeres Janina’ (€ 17,50)

Woensdag 17 augustus:

‘Schooltje van Dik Trom + tekenen met houtskool bij de Breek’ (€ 17,50)

Een strippenkaart om aan alle vier activiteiten deel te nemen kost € 47,50.