Oudere generatie paraat om erfgoed natuurgeneeswijzen door te geven

Met de pensioengerechtigde leeftijd in aantocht gaat Wim Kwakman (Ballap) zich, samen met Anne Schilder, inzetten om jongeren kennis en expertise over natuurgeneeswijzen en energetisch genezen over te dragen. Hij gelooft dat de jeugd een groot potentieel bezit. ,,Ik heb altijd in mijn hoofd gehad om te werken met kinderen, wanneer ik klaar was met werken. Op een gegeven moment werd het ruimer in mijn hoofd, had ik het idee dat ik iets meer tijd kreeg.” Wim lacht: ,,Dat is dus niet zo, maar ik maak er nu tijd voor.”