Ouders Eva in docu over ‘Femicide’

Iedere acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Vrijwel altijd is de (ex) partner de dader. ‘Het zijn mannen die het vrouwen niet toestaan voor zichzelf te kiezen en hen om die reden vermoorden. Dat is de harde realiteit, van een probleem dat in Nederland zo veel groter is dan we denken’, aldus de regisseurs Roxanne Herder en Eva Strating, die de documentaire ‘Femicide’ maakten.

,,Het is onvoorstelbaar, wij wisten ook niet dat het zó vaak voor komt”, zegt Anneke, de moeder van de in mei 2021 vermoorde Eva. De docu is zaterdag te zien om 22.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.

In deze documentaire delen nabestaanden van femicide-slachtoffers openhartig en indringend hun verhaal. Niet alleen de toedracht, de moord zelf en het drama dat erop volgde worden besproken, maar ook het taboe dat kleeft aan de benaming: femicide, moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn. Anneke: ,,Voor ons is het een hard gelag. We staan iedere dag op het graf. Door het verhaal te vertellen hopen we mensen bewust te maken. Zodat ze situaties herkennen, durven stoppen met hun relatie of iets bespreekbaar maken.”