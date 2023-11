Kwaliteit, kennis en passie maakt Rien de Wolf geliefd bij avonturiers van alle niveaus

Outdoor-, water- en hengelsportspecialist Rien de Wolf geopend in Purmerend

Na 53 jaar verhuisde op zaterdag 28 oktober outdoor-, water- en hengelsportspeciaalzaak Rien de Wolf van Amsterdam naar een gloednieuwe vestiging in de Ampèrestraat te Purmerend. De nieuwe zaak ligt op nog geen tien minuten autorijden vanaf Volendam en beschikt over ruim 3.000 m2 winkel- en magazijnruimte, verdeeld over twee verdiepingen. Wees welkom en kom vooral eens kijken!

Al meer dan een halve eeuw is Rien de Wolf favoriet onder avonturiers en hengelsportliefhebbers in heel Nederland. Het is een echt familiebedrijf. De voddenhandel die zijn opa voor de oorlog begon op het Amsterdamse Wittenburg, bloeide uit tot een buitensportwalhalla in Amsterdam-Noord. Voor met name hengelsportliefhebbers, kampeerders, watersportfanaten en wandelaars.

Familiebedrijf

Van grootvader Meijer de Wolf ging de handel destijds over op Rien de Wolf en diens twee zonen Rien junior en Guus. Met het overlijden van Rien senior in 2004 namen beide zoons de winkel over. Nog niet zo lang geleden stapte Guus uit de zaak en sindsdien runt Rien de winkel samen met mede-compagnon Sam de Wolf, de zoon van Guus. Met de verhuizing naar Purmerend laten ze – met enige weemoed– een bijzonder stuk familiegeschiedenis achter zich. ,,Maar ons nieuwe hoofdkwartier belooft een nóg betere winkelervaring te zijn voor alle liefhebbers van het buitenleven. We kijken ernaar uit om de familietraditie voort te zetten en klanten te blijven voorzien van de beste service en producten”, vertelt eigenaar Rien.

Een uitgebreid assortiment, overvloedige voorraad, specialistische kennis en prettige service. Daar staat Rien de Wolf bekend om. Elke buitenrecreant vindt er ongetwijfeld wat hij zoekt. Rien: ,,Ons assortiment bestaat uit topmerken die garant staan voor kwaliteit en duurzaamheid. Van kampeerbenodigdheden van merken als Coleman en Campingaz tot hoogwaardige hengelsportuitrusting van Abu Garcia en Shimano, en outdoor- en watersportkleding van de merken Carhartt, Musto en Helly Hansen. Alles wat je nodig hebt voor je volgende avontuur in de buitenlucht hebben we in huis. Verkrijgbaar in zowel de fysieke winkel als in de online webshop.”

‘‘Je kunt het zo gek niet bedenken, wij verkopen het.”

500 m2 gespecialiseerd visgerei Met een hengelsportafdeling van zo’n 500 m2 kunnen visliefhebbers er hun hart ophalen. Rien: ,,Je kunt het zo gek niet bedenken, wij verkopen het. En ons team bestaat uit kenners. Zij weten precies welke hengel of welk aas je nodig hebt voor die reusachtige snoek of stevige karper. We verkopen bekende merken zoals Spro, Shimano, Westin, Fox, Korda en Rozemeijer, maar dat is nog maar een deel van ons assortiment. Omdat we alle kennis en expertise in huis hebben kunnen we elke hengelsportliefhebber voorzien van advies. Zowel de beginner als de pro en zowel fans van karpervissen als van roofvissen, zeevissen of vliegvissen.”

Boten en bootonderhoud

Op de bovenste verdieping van de nieuwe winkel bevindt zich de botenafdeling. Hier vind je diverse grote en kleine rubber- en aluminiumboten en op de ruime watersportafdeling op de begane grond zijn er gigantisch veel aanverwante artikelen, waaronder een zeer groot RVS-assortiment. Rien: ,,In onze werkplaats kun je bovendien terecht voor onderhoud en reparaties aan je buitenboordmotor, of bijvoorbeeld een winterbeurt. Ook zijn we officieel Suzuki-dealer. We kunnen daarom de nieuwste motoren en onderdelen leveren, ook elektrische buitenboordmotoren.”

Naast outdoor-, kampeer- watersport- en hengelsportartikelen vind je bij Rien de Wolf ook een uitgebreide collectie werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, onder andere van merken als Blaklader en Carhartt. Stevige werkbroeken, duurzame werkjassen of veiligheidsschoenen van topkwaliteit.

Rien De Wolf is trots op de nieuwe winkel en op zijn team. ,,Alle twaalf collega’s zijn deskundig en enthousiast. Zelf zijn ze ook gepassioneerd door het buitenleven en de watersport. Ze weten dus waar ze het over hebben. Nuchterheid en humor, in combinatie met specialistische kennis en productkwaliteit is denk ik wat ons na ruim vijftig jaar nog steeds geliefd maakt bij een brede doelgroep. We gaan samen volle kracht vooruit."

Ontdek het volledige assortiment op www.riendewolf.nl en vergeet niet om een bezoek te brengen aan de nieuwe locatie in Purmerend. Een nieuw avontuur wacht!

De grand opening van de nieuwe winkel volgt nog. Houd voor de exacte datum de socials in de gaten.

Rien de Wolf

Ampèrestraat 63

1446TR Purmerend

www.riendewolf.nl

020-6361996