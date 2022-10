Ovationeel applaus voor jubilerende basketballers

'Volledam, Volledam', klonk het zaterdagmiddag uit volle borst in De Seinpaal. Met de steun van veel eigen publiek reikten de basketballers van de thuisclub - die rondom de wedstrijd haar vijftigjarig jubileum vierde - in de tweede helft tot grote hoogte. In een spannende slotfase trokken de mannen van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs/Body Results de kraker met Quick Lions naar zich toe: 83-77.

Door Eddy Veerman