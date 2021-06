Oversteekplaats Harlingenlaan gevaarlijk volgens automobilisten

De oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van de appartementen in de Harlingenlaan wordt door sommige automobilisten als gevaarlijk ervaren. Ondanks dat de fietsers aan beide kanten voorrang moeten verlenen aan motorverkeer ondervinden sommige automobilisten gevaarlijke situatie.

De fietsers wordt middels haaientanden duidelijk gemaakt dat zij al het motorverkeer voorrang moet verlenen. ,,Vanwege de verzakte weg voordat je met de auto over de brug rijdt, kan een kind dat wil oversteken moeilijk te zien zijn”, klinkt een automobilist. ,,Ik heb al twee keer in korte tijd meegemaakt dat er kinderen de weg op wilde rennen.”

Een oplossing zou volgens de Volendammer kunnen zijn om de oversteekplaats naar een paar meter verderop te verplaatsen. ,,In dat geval ontstaat er een langere remweg en is duidelijker te zien of er mensen willen oversteken.”