Padelcentrum Bol officieel geopend

Afgelopen zondag vond de spetterende officiële opening van Padelcentrum Bol -aan de Beitelstraat 4 in Edam- plaats. Maar liefst 500 bezoekers wisten de weg naar het moderne en grootschalige padelcentrum te vinden. Tijdens deze bijzondere dag werd het Padelcentrum Bol Super Tiebreak toernooi gespeeld.

Iedereen -van beginner tot expert- was uitgenodigd om mee te doen. Bijna 200 fanatiekelingen streden om de winst in verschillende categorieën. Kevin Tol en John Veerman schreven de hoogste categorie Heren Expert op hun naam. Bij de Heren Gevorderd gingen Jim Baanstra en Mark van den Berg er met de bokaal vandoor. Bij de Heren Beginners wisten Marc Kwakman en Rens Veerman aan het langste eind te trekken en bij de dames was de eindzege voor Nathalie Kes en Mariët Veerman. Diezelfde Marc Kwakman werd daarbovenop ook nog tot winnaar van de winactie uitgeroepen en mag daardoor zes maanden gratis padellen. Medeoprichter Mitch Kwakman (Bol) kijkt vol tevredenheid terug. ,,Met zoveel bezoekers die bovendien tot laat bleven hangen, kunnen we niets anders dan heel tevreden zijn. We kijken echt terug op een zeer geslaagde dag en danken iedereen van harte voor hun komst!’’