Volendams koppel verliest in thriller tijdens JÉ Kras P500-toernooi

Padellers Kevin Tol en John Veerman missen halve finale

Deze dagen wordt op de padelbanen van Dijkzicht het JÉ Kras P500-toernooi gespeeld, met als deelnemers een gedeelte van de Nederlandse top. Vaderlands hoogst geklasseerde speler op de wereldranglijst, Bram Meijer, meldde zich op het laatste moment af, wat het Volendamse koppel Kevin Tol/John Veerman kans gaf om de eerste ronde te overleven en punten voor de Nederlandse ranglijst te scoren. Dat lukte vrijdagavond, maar later op de avond in de kwartfinale moesten zij in een spannende drie-setter het hoofd buigen. Zaterdag zijn de halve finales en finales.

Meerdere Volendammers namen deel aan het kwalificatietoernooi, zoals de duo’s Peter Runderkamp/Luca Kwakman, Bob & Joey Tol, Nick Tuijp/Hans Kes en Peter Tol/Kees Sombroek. Ze sneuvelden allemaal voor het einde. In het hoofdtoernooi verscheen Simon Bond aan de zijde van Raymond Kamp. Zij speelden tegen de eerste geplaatsten (onder meer Nederlands kampioen Uriël Maarsen) en pakten één game in beide verloren sets. Jasper Smit ging aan de zijde van Jorrit Notenboom ook in de openingsronde onderuit in twee sets.

Kevin Tol en John Veerman hoefden dus niet tegen meervoudig Nederlands kampioen Bram Meijer uit te komen, begonnen de eerste ronde heel stroef tegen twee jonge qualifiers, maar wonnen alsnog in drie sets. In de kwartfinale startten zij met setwinst (7-6) tegen Marnyck Ryckaert en Bart van Kampen, waarna nog twee close-sets volgden, waarin dit keer de tegenstanders aan het langste eind trokken: 4-6, 4-6.