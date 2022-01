Paraveterinair dierenartsassistent worden doe je zo

Een ‘gewone’ dierenartsassistent voert vooral receptiewerkzaamheden uit. Als paraveterinair dierenartsassistent ben je hoger opgeleid en mag je veel meer doen. Je bent de rechterhand van de dierenarts en verleent ook medische zorg. Wat doet een paraveterinair dierenartsassistent precies? En hoe word je paraveterinair dierenartsassistent?

Partnercontent

Wat doet een paraveterinair dierenartsassistent?

Het werk is enorm veelzijdig. Op een gemiddelde werkdag:

• Assisteer je de dierenarts bij een operatie

• Verzorg je opgenomen dieren

• Maak je röntgenfoto’s

• Stel je bezorgde baasjes gerust

• Adviseer je baasjes over dierenverzorging

• Geef je advies over medicatie

• Beheer je de receptie

Indien nodig bied je ook nog eens (zelfstandig) eerste hulp bij spoedgevallen. Je speelt dus een ontzettend belangrijke rol in de dierenartsenpraktijk. Een enorm afwisselende baan dus, waarbij je veel contact hebt met dieren én met mensen. Ben je gek op dieren en niet bang voor een baan met veel uitdaging en verantwoordelijkheid? Dan is dit perfect voor jou.

Paraveterinair dierenartsassistent worden

Wil je aan de slag als paraveterinair dierenartsassistent, maar heb je nog geen paraveterinaire erkenning? Dan kan je een cursus volgen bij Aeres training centre Barneveld. Deze cursus bestaat uit lesdagen, zelfstudie en stage en duurt in totaal 2 jaar.

Lesdagen

In totaal zijn er 28 lesdagen. Tijdens deze dagen krijg je onder andere praktijklessen in kleine groepen. Daarbij ga je bijvoorbeeld aan de slag met:

• Het verzorgen van dieren

• Bloed afnemen

• Klinische onderzoeken

• Laboratoriumwerkzaamheden

Stage

In totaal loop je 700 uur stage, verdeeld over ongeveer 1,5 jaar.

Om brede ervaring op te doen, loop je stage op verschillende plekken:

• 200 uur bij een professioneel dierverzorgend bedrijf (zoals een asiel, dierenwinkel of zorgboerderij)

• 500 uur bij een dierenartsenpraktijk (dit mag een praktijk voor gezelschapsdieren zijn of een gemengde praktijk)

• Van deze 500 uur mag je maximaal 200 uur bij een specialistische kliniek stage lopen, dit om ervoor te zorgen dat je brede ervaring opdoet

Zelfstudie

Naast de lesdagen ga je ook veel zelfstandig aan de slag. Je zal ongeveer 10 tot 16 uur per week bezig zijn met zelfstudie. Deze zelfstudie bestaat uit e-learning, lesstof doornemen en toetsen voorbereiden. Hoeveel uur je hier exact voor nodig hebt, ligt aan je eigen tempo en de ervaring en kennis die je al hebt.



Wat leer je allemaal tijdens deze cursus?

Tijdens de cursus paraveterinair dierenartsassistent leer je onder andere over:

• Verzorging

• Voeding

• Anatomie

• Eerste hulp

• Radiologie

• Verdoving

• Medicatie

• Laboratoriumwerkzaamheden

• Hygiëne



Meer weten?

Wil je meer weten? Of direct inschrijven? Ga dan naar de website van Aeres training centre Barneveld.