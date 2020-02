Parochie-legpenning uitgereikt aan Kees Mühren

Sinds 2009 verzorgde Kees Mühren, vanuit zijn woning aan de Jupiterlaan, de omvangrijke administratie van de Parochie HH. Maria en Vincentius. Maar het werd Kees allemaal teveel, er ging erg veel tijd inzitten.

Daarom besloot hij na elf jaar met dit vrijwilligerswerk te stoppen. Uit dank voor het vele werk dat Kees Mühren voor de parochie heeft gedaan, kreeg hij uit handen van pastoor Stomph de legpenning van de Parochie uitgereikt, met een bos bloemen en een kadobon.

Aan de opvolging voor het administratieve werk in beide kerken wordt nu gewerkt, maar dit zal over meerdere personen verdeeld worden, want Kees Mühren deed in z’n eentje al dit werk en hierin ging zo’n 20 à 30 uur per week zitten. De meeste taken heeft Kees nu overgedaan.