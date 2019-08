Pas op: elektrische apparaten veroorzaken vaak brand

Je telefoon, oven, wasmachine of droger. Veel mensen weten niet dat elektrische apparaten vaak de oorzaak zijn van woningbrand.

Deze tips helpen je voorkomen dat je huis in een vuurzee verandert en je beroep moet doen op je inboedelverzekering.



4 manieren om brand door elektrische apparaten te voorkomen

1. De apparaten niet op stand-by zetten

Stand-by is een functie die iedereen wel eens gebruikt. Je hoeft niet te wachten tot je laptop of tablet eindelijk is opgestart, maar kunt hem meteen gebruiken. Het heeft alleen een groot nadeel: de onderdelen blijven op stand-by warm. Kan deze warmte niet weg? Dan is de kans op brand groot. Maak er daarom een gewoonte van om alle apparaten uit te zetten. Zeker als je ze voor een lange tijd niet gebruikt.

2. Geen apparaten gebruiken als je niet thuis bent

Het is zo handig om de afwasmachine te laten draaien als je in de supermarkt bent. Of om even een wasje te draaien terwijl je met de buurvrouw kletst. Het gevaar is alleen dat je er niet op tijd bij bent als er brand uitbreekt. Stel dat stof in je wasmachine of wasdroger ineens vlam vat? Of dat er kortsluiting ontstaat? Dan is het meer dan fijn dat je in de buurt bent.

3. Het stoffilter na iedere droogbeurt schoonmaken

Een wasdroger is een bron van stof. Na iedere droogbeurt hoopt er wel wat stof op in het filter. Opgehoopt stof is een hele gevaarlijke combinatie met verwarmingselementen. Brand kun je voorkomen door na iedere droogbeurt het filter schoon te maken. Hetzelfde geldt voor het filter van je wasmachine. En als je dan toch bezig bent, maak dan ook meteen het vetfilter van de afzuigkap schoon. Als een filter heel vet is, vat hij eerder vlam.

4. Je telefoon overdag opladen

Een oplader die lang in de lader zit, kan ‘overladen’. Je loopt dan het gevaar dat je telefoon oververhit raakt en brand veroorzaakt. Laad je telefoon daarom het liefst overdag op. Leg hem nooit onder een dekbed of kussen, want dan is de kans op brand nog een stuk groter. Het is ook belangrijk om een oplader van de fabrikant te gebruiken. ‘Neppe’ opladers die je voor een prikkie koopt, zijn brandgevoelig.

Vergeet geen inboedelverzekering af te sluiten

Hoe goed je ook op je elektrische apparaten let, een ongeluk kun je nooit helemaal voorkomen. Gelukkig is daar een inboedelverzekering voor. Dankzij deze verzekering weet je zeker dat je spullen goed verzekerd zijn bij schade door brand, water, inbraak of storm. De inboedelverzekering van InShared staat bekend als één van de beste én goedkoopste. Overtuigd? Ga naar premie woonverzekering berekenen.