Pastoor Deraeve ingehuldigd in de St. Vincentiuskerk

Met elf priesters en de Haarlemmer Bisschop in de kerk, werd priester Dominiek Deraeve afgelopen zaterdag ingehuldigd als de nieuwe Pastoor van de Volendammer kerkgemeenschap. De kerkbanken van de St. Vincentiuskerk waren goed gevuld met mensen die de bijzondere ceremonie wilden bijwonen.

Het geluid van de kerkklokken was duidelijk te horen toen de Priesters en misdienaren aan het begin van de dienst de kerk binnen kwamen lopen. Onder het gezang van de Zangertjes van Volendam liep het gezelschap richting het altaar. De dienst werd opgedragen door Bisschop Jan Hendriks en maar liefst twaalf Priesters, veelal voormalige collega’s van de nieuwe Pastoor. Kerkbezoekers waren getuige van een bijzondere ceremonie, een gebeurtenis die in 2012 voor het laatst plaatsvond.

Nieuwe Pastoor

Pastoor Deraeve, geboren in het Vlaamse Lokeren, zo’n 25 kilometer van Gent, neemt na bijna twaalf jaar de fakkel over van Pastoor Stomph.

De Priester werd afgelopen najaar ontvangen in de Volendammer parochie. De Vlaming is opgeleid bij de Salesianen van Don Bosco, en belandde na een carrière in het onderwijs in Nederland. Zijn reis voerde hem van Amsterdam naar Apeldoorn en uiteindelijk naar Volendam. Over het vissersdorp zei hij afgelopen maand in de NIVO: „Ik heb het gevoel dat ik met mijn neus in de boter ben gevallen. De geloofsgemeenschap van Volendam is heel hecht en hartelijk.”

Na een kennismaking met het kerkbestuur en na een aantal maanden samen te hebben gewerkt met Pastoor Stomph, werd afgelopen zaterdag dan toch werkelijk de fakkel overgedragen.

‘‘Dat zal u in Volendam misschien liever niet horen, maar ik kan moeilijk spreken over ‘mijn vissen’

Wat hij overnam was echter geen letterlijke fakkel, maar een goudkleurige sleutel. Vroeg in de dienst plaatste de Pastoor zijn rechterhand op het Evangelieboek en legde hij zijn ambtseed af voor het altaar. De Bisschop overhandigde hem toen de sleutel van de kerk, waarna het publiek van een honderdtal Volendammers hun instemming liet blijken door een groot applaus. In een korte speech aan het einde van de avond, sprak Pastoor Deraeve richting de Bisschop: „Ik zal mijn best doen om een goede herder te zijn voor mijn schapen (parochianen, red.).” Hij draaide zich daarna naar de kerkbezoekers. „Dat zal u in Volendam misschien liever niet horen, maar ik kan moeilijk spreken over ‘mijn vissen’”, zei de Pastoor samen lachend met het publiek.

Toen de Pastoor afgelopen najaar een telefoontje kreeg van Bisschop Hendriks, wist hij niet wat hij hoorde. „De Bisschop vroeg mij of ik Pastoor wilde worden van de Rooms-Katholieke parochie in Volendam. Ik dacht, ja… Volendam...”. Vanuit de kerkbanken klinkt gelach. „Maar als mensen mij vragen; ‘valt dat wel mee in Volendam?’, dan zeg ik, lieve mensen; ik ben met mijn neus in de boter gevallen. Het is voor mij een eer om hier Pastoor te mogen zijn.”