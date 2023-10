Pastoor Stomph doet stapje terug

Pastoor Paul Stomph doet om gezondheidsredenen een stapje terug. Met pijn in het hart heeft hij moeten besluiten om per 1 januari te stoppen. Dan heeft hij er 12½ jaar opzitten. ,,Na onderzoek in het ziekenhuis en gesprekken met de geriater en psycholoog werd me geadviseerd te stoppen”, zegt pastoor Stomph.

,,Door corona merkte ik in 2020 iets van vergeetachtigheid. Ik wilde graag tot mijn 75e dienen, maar gaandeweg bekroop met het gevoel van ‘als ik het maar haal’. Ik snakte steeds vaker naar pauze, maar die was er nooit.” Door het tijdelijk wegvallen van Eric van Teijlingen en de situatie rond Kapelaan Goos kwam er meer werkdruk en emotionele lading. ,,Ik had ondertussen een innerlijk gevecht en moest gezien alle signalen het besluit nemen te stoppen. Gelukkig is er snel een geschikte opvolger gevonden in de persoon van Dominiek Deraeve.” De geboren Belg is 66 jaar en al vele jaren werkzaam in Nederland, waarvan drie jaar pastoor in Amsterdam-West. Hij komt per 1 november al in Volendam wonen en krijgt ondersteuning van de reeds enkele dagen per week werkzame Pater Karol Mikloško. ,,Bestuur en parochie verliezen in pastoor Stomph een goede herder, die altijd en voor iedereen klaar stond als zijn geestelijke hulp gevraagd werd. Uiteraard is onze dank aan pastoor Stomph groot en wensen wij hem alle goeds voor de toekomst”, laat het kerkbestuur weten.