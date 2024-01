‘Dit kwam totaal onverwachts’

Pastoor vlak voor begrafenis met agressie aangevallen in St.Vincentius-kerk

De nieuwe Belgische Pastoor Deraeve, die zaterdag officieel wordt geïnstalleerd in het Volendamse, trof woensdagmiddag in de Vincentius-kerk zijn laatste voorbereiding op een begrafenis, toen hij plots achter het altaar werd aangevallen door een bezoeker met andere intenties. Parochianen die al in de kerkbanken zaten, stormden af op de dader, die vervolgens door de politie werd aangehouden. De schrik zat er goed in bij de Pastoor, die desondanks besloot de uitvaartdienst te leiden. ,,Ik heb even kort nagedacht. Deze familie was enorm bedroefd om het heengaan van de echtgenoot, vader en bappie; je kunt die mensen toch niet in de steek laten?”

Door: Eddy Veerman

,,Toch even twee paracetamolletjes pakken”, zegt Dominiek Deraeve, omgeven door vrijwilligers van de parochie, die hem opvangen na de uitvaartdienst. Hij vertelt zijn relaas. Achteraf blijkt het om dezelfde persoon te gaan die zaterdag belde met de pastorie. ,,De man had aan de telefoon een verhaal en ik merkte dat we verschillende standpunten hadden. Dat kan en ik heb hem ook laten praten, maar op een gegeven moment zei ik wel vriendelijk dat het beter was het gesprek af te ronden.”



Woensdagmiddag was de begrafenis van Evert Tuijp (82). ,,De kist en de nabestaanden moesten nog binnenkomen, zij waren vlakbij de ingang van de kerk, waar al wel andere mensen in de banken plaats hadden genomen. Vanuit de sacristie komende, zag ik een man achter het altaar staan. Hij gooide met het missaal (misboek, red.), dus ik haalde meteen Joop Leeflangs erbij. Ik sprak de man vervolgens aan – hij stond met de armen wijd – maar hij reageerde niet. Ik legde mijn hand op zijn schouder, om zijn aandacht te trekken. Op dat moment zwaait hij met volle geweld zijn arm in mijn nek. Die kwam hard aan. Totaal onverwachts.” De pastoor ging naar de grond.



,,Meteen kwamen er mensen uit de kerkbanken om hem te overmeesteren. ‘Alleen in bedwang houden’, heb ik geroepen. De man riep nog wat, waaruit ik kon opmaken dat hij het was die zaterdag had gebeld. De politie was snel ter plaatse.” De man werd afgevoerd en meegenomen naar het bureau. Waarop de pastoor alsnog besloot voor te gaan in de uitvaartdienst.

,,Ik weet dat het niet persoonlijk is, maar hij valt mij wel aan in mijn functie. Wat betreft de aangifte bij de politie zal ik dat ook doen vanwege de verstoring van de eredienst.” Daarna staat de telefoon van de pastoor en pastorie roodgloeiend. Met naast de media ook steunbetuigingen vanuit het bestuur, de parochie en het College van B&W. De Belgische pastoor kreeg juist visite van één van de betrokkenen van de Amsterdamse kerk waar Deraeve de laatste jaren aan verbonden was en ze hem met pijn in het hart zagen vertrekken. ,,En in al die zes jaren in Amsterdam heb ik zoiets als dit nog niet meegemaakt. En nu ben ik hier twee maanden en gebeurt dit…”, laat hij een glimlach zien. ,,Ik ben heel blij hier, al moet ik nog wel wennen aan het dialect. Als de mensen me willen spreken, kunnen ze zaterdag naar de installatie komen. Iedereen is welkom”, sluit hij af met een knipoog.