Pax Kinderhulp gastkind beleeft fantastische vakantie

De opvang van gastkinderen is na corona weer opgestart. Het aantal kinderen dat behoefte heeft aan een verblijf in een normale huiselijke omgeving is er niet minder op geworden. Het is jammer voor deze kinderen dat zij door een verminderd aanbod van gastgezinnen vaker teleurgesteld moeten worden. Gastgezinnen die deze kinderen opvangen, kunnen bestaan uit gezinnen met kinderen, eenouder gezinnen, alleenstaanden, maar ook senioren waarbij een plaatsje is.

De kinderen kunnen door een verblijf in een normale huiselijke omgeving ervaren dat er naast het leven met vaak nare ervaringen, ook een ander toekomstbeeld is. Zij komen uit tehuizen en uit slecht functionerende gezinnen waarbij zij het niet gemakkelijk hebben. In de afgelopen kerstperiode was Mia bij de familie Baart in Edam en heeft genoten van de normale dingen die er plaatsvinden in ons gezinnetje. Zo ook het rondbrengen van de NIVO in een deel van Edam. Zij vond dit leuk om te doen op haar fietsje samen met haar vakantie “zus” die dit het hele jaar doet.

Wilt u het team van gastouders versterken of wilt u informatie om eens te kijken of dit opvangen van kinderen ook bij u past, stuur dan een mailtje naar Wendy.Baart@quicknet.nl of kijk voor meer informatie op de website van Pax Kinderhulp www.paxkinderhulp.nl. Heeft u geen plaats, maar wilt u ons wel steunen; doneren kan ook op de site van Pax Kinderhulp.