Persbericht Sint-Nicolaas stichtingen

Al decennialang verzorgen de stichtingen Sint Nicolaascomité en Behoud van de Sint Nicolaas Traditie een van de mooiste, populairste Sinterklaasfeesten van het land. Met een legioen aan prachtig geklede Zwarte Pieten, een uitgebreid programma en oneindig veel Sinterklaasmagie heeft de Volendamse intocht een enorme aantrekkingskracht op kinderen uit het hele land. En wanneer iedere bezoeker na de intocht weer tevreden richting huis keert, gaat het Sinterklaasprogramma in Volendam vrolijk door tot pakjesavond. Dagelijks verblijden de Sint en zijn Pieten de lokale scholen, verenigingen en bedrijven met onvergetelijke bezoekjes, er worden jaarlijks nieuwe Sinterklaasliedjes uitgebracht en als hoogtepunt hebben we zelfs een heuse Sinterklaasshow. In de donkere maanden is Volendam in de ban van het Sinterklaasfeest. Het is een niet weg te denken onderdeel van onze cultuur. Bovendien draagt het sentiment dat het kinderfeest voortbrengt bij aan de saamhorigheid. In die geest zeggen we; het Sinterklaasfeest kán en mág niet verloren gaan.

In de missie ons geliefde Sinterklaasfeest toekomstbestendig te maken, hebben we moeten concluderen dat er een aanpassing nodig is. Sinterklaas is namelijk niet meer overal welkom als hij Zwarte Pieten meeneemt.

De feiten op een rijtje

Zwarte Piet wordt in verband gebracht met racisme. De landelijke weerstand tegen Zwarte Piet is de afgelopen jaren enorm gegroeid.

Zwarte Piet is verbannen uit de media- en reclamewereld.

Sportverenigingen, onderwijs en overheidsinstellingen volgen het landelijke beleid waarin geen plaats meer is voor Zwarte Piet.

Lokale winkeliers en ondernemers kunnen in de problemen komen met Zwarte Piet-uitingen in de etalage.

Zwarte Piet kan door werkgevers als een antireclame voor hun bedrijf worden gezien. Vrijwilligers en medewerkers worden hierop aangesproken wanneer zij betrokken zijn bij het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet.

Ouders geven geen toestemming om hun kinderen met Zwarte Piet op de foto te zetten.

Veiligheid

Er zullen altijd mensen zijn die vinden dat wij niet toe moeten geven aan bepaalde oproepen vanuit de landelijke maatschappij en dat de Pieten roetzwart moeten blijven. We begrijpen dat invloeden en veranderingen van buitenaf soms lastig te bevatten zijn. Al jaren wordt er intensief overleg gepleegd tussen de comités binnen de gemeente. De comités worden in een onhoudbare positie gemanoeuvreerd en het wordt steeds moeilijker om de veiligheid te garanderen. Dat geldt niet alleen voor de grote evenementen als de intocht en de Sinterklaasshow, maar óók voor de dagelijkse bezoekjes aan scholen, verenigingen en bedrijven. De sfeer rondom het Sinterklaasfeest wordt ieder jaar grimmiger en onze vrijwilligers worden zelfs bedreigd. Als gevolg zijn vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor het Sinterklaasfeest afgehaakt. Uitingen en bedreigingen op sociale media richting bestuursleden, comitéleden en vrijwilligers vinden wij onacceptabel. Besef goed dat er zonder hen geen Sinterklaasactiviteiten meer zijn.

Aanpassing

Wij bevinden ons op dit moment in een spagaatpositie tussen het landelijke beleid en een deel van de lokale wensen. Met het oog op de waarborging van de veiligheid zijn we genoodzaakt een aanpassing te doen. De kleur van de Pieten wordt aangepast naar de huidige standaard. Om te zorgen dat de Pieten onherkenbaar blijven is de hulp van een professionele schminker ingeschakeld. Zodoende kan het Sinterklaasfeest haar magie behouden en kunnen we de volgende generatie een toekomstbestendige traditie nalaten.

Agenda Sinterklaasfeest

De intocht in de haven van Volendam is op zondag 13 november.

De Sinterklaasshow en de kindermiddag kunnen dit jaar helaas niet doorgaan. Er wordt gewerkt aan een ontzettend leuk alternatief. Binnenkort volgt meer informatie hierover.

De gehele Sinterklaasperiode zullen de Sint en zijn Pieten regelmatig in de Pietenbus door de straten van Volendam rijden.

Bij goede weersomstandigheden zal er een scooterrondgang worden georganiseerd.

Alle vrijwilligers zetten zich in om deze geweldige traditie voor onze gemeenschap te behouden. Geef en gun ook onze jongere generatie een onvergetelijke én veilige Sinterklaastijd, zoals wij die ook allemaal hebben gehad. Wij rekenen op uw steun. Staakt uw wild geraas en geef ons het vertrouwen. We zullen u en uw kinderen niet teleurstellen.

Stichting Sint Nicolaas Comité Volendam en Stichting tot behoud Sint Nicolaas Traditie Volendam.

Duco Wildeboer Wat een fijn bericht en wat een dapper en wijs besluit! Dit is de enig juiste manier om het kinderfeest voort te zetten en alle lof voor de organiserende comite's. Over twee drie jaar weet niemand meer beter en viert iedereen weer volop mee. Dank!

Jack Tol Einde oefening. Mensen worden door de linkse mafia bedreigd. Als het andersom zou gebeuren is de wereld te klein, maar nu is het goed en mooi. Weer een traditie om zeep geholpen.

Eric Goed gedaan hoor, weer zwichten voor een handje vol terroristen,heel het sinterklaasfeest alweer veziekt. Ze staan verdomme kinderen te bedreigen! sinterklaas(en Zwarte Piet) vs Terroristen 0 -4

John Zwarte Piet is geen racisme, maar tot racistisch gemaakt

qr Wat fijn te lezen dat ons leven wordt bepaald door linksdrammers en terroristen. Wanneer gaan deze drammers naar de Antillen alwaar volop zwarte Piet gespeeld wordt tijdens sinterklaas? Of kun je alleen beledigd worden door de boze witte man?

Ronnie Vos Mensen, het is zo simpel, houd uw kinderen thuis, weiger uw kinderen op niet inclusieve feestjes, geen zwarte Piet geen kinderen, organiseer zelf uw Sinterklaas feest, vroeger gebeurde dat ook, was er ook geen subsidie en/of gemeente nodig.

Ronnie Vos "Sinterklaas is namelijk niet meer overal welkom als hij Zwarte Pieten meeneemt."



Dit kan ook andersom, Sinterklaas is niet meer welkom als er geen Zwarte Piet is.





H Rood Zwichten voor geweld en terrorisme. Dat zouden we toch niet doen?

Urk aan de zee Kom gezellig naar de overkant, bij ons is en blijft Piet gewoon zwart.

kees tol Doodzonde en vreselijk. Extreem groen links en de terroristen van kopz winnen.

Van Diepen Geweld, bedreigen, schreeuwen en drammen loont. Een vreedzaam kinderfeest vermoord. En Volendam geeft toe? Ik schaam mij om Volendammer te zijn.