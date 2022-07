Persdag FC Volendam

Spelers en staf van FC Volendam werden vrijdagmiddag vastgelegd door fotografen, ESPN en de eigen kanalen. Een teamfoto werd nog niet gemaakt en de selectie is dan ook allesbehalve compleet.

De huurlingen van Inter Milaan – Filip Stankovic en Gaetano Oristanio – stonden nog niet op het veld. Stankovic traint een aantal dagen met de deze week begonnen Inter-selectie mee en keert 16 juli terug. Oristanio arriveerde donderdag in Volendam en maakt dit weekeinde nog geen deel uit van de ploeg die oefent tegen De Rijp en RC Genk. Onderwijl is FC Volendam op de achtergrond druk, maar secuur – gezien de beperkte financiële middelen – bezig met versterkingen. Onder meer voormalig Ajacied Carel Eiting is nadrukkelijk in beeld. Hij werkte in de opleiding samen met trainer Wim Jonk.