‘Bevolking moet inspraak hebben in kermisinvulling’

Petitie: ‘Bring uis vrom naar de dijk’

Terwijl de evaluaties tussen alle belanghebbenden van de Volendammer kermis en het door de gemeente ingeschakelde onafhankelijke bureau in volle gang zijn, lanceert een burgercollectief vandaag een online petitie. ,,Onder meer de horecaondernemers, kermisexploitanten, veiligheidsdiensten en tentenorganisaties krijgen de kans om zich te laten horen. Maar waar klinkt de stem van het volk?”, vraagt Nico de Boer zich hardop af. ,,Hoewel er dit jaar een geweldig festival plaatsvond op het Marinaparkterrein, kunnen we wat ons betreft niet van een voldaan kermisgevoel spreken.” Kees Tol: ,,Kermis vieren hoort op de dijk, net zoals onze voorouders dat deden. Als je dat met ons eens bent, laat dan je kermishart spreken en teken de petitie!”

De kermis ligt inmiddels ruim een maand achter ons, maar heel feestvierend Volendam heeft het vizier al op september 2023. Onlangs heeft kermiswethouder Angelique Bootsman aangegeven dat de nieuwe kermisinvulling een pilot betrof. Toch maakt een groep prominente kermisliefhebbers zich ernstig zorgen over de toekomst van het volksfeest. In de nasleep van de afgelopen kermis hebben Kees Tol, Nico de Boer, Bill Duin, Alex de Boer, Joop Bouwman en Mona Keijzer met één gezamenlijk doel de koppen bij elkaar gestoken; ‘de kermis moet terug naar de dijk.’ ,,Ondanks dat er de afgelopen kermis een prachtig mooi feest is neergezet, het erg gezellig was en de organisatie buitengewoon, zijn wij in de veronderstelling dat het overgrote deel van Volendam het met ons eens is”, zegt Bill Duin. ,,Kermis is het mooiste dat ons dorp het eigen volk te bieden heeft. Hoe we dit jaar, ver van de dijk, kermis hebben moeten vieren, voelde niet echt als kermis. Festivalterreinen ver van de haven in plaats van de beunen op de dijk is wat ons betreft niet het antwoord. Kermis draait om saamhorigheid en om gezelligheid. In die geest hopen we met zijn allen tot een oplossing te komen. We willen het gemeentebestuur, de kermisexploitanten, de horecaondernemers en de organisaties van de kermistenten dan ook vragen de koppen bij elkaar te steken en gezamenlijk tot een oplossing te komen. Een oplossing die recht doet aan onze rijke kermishistorie. Al sinds 1750 wordt onze geliefde kermis op de dijk gevierd, het is nu aan ons om die prachtige traditie in stand te houden. Samen moeten we dit onmisbare stukje cultuur beschermen, zodat ook onze kinderen, kleinkinderen en zelfs de generaties daarna voor altijd het mooiste volksfeest wat er is kunnen blijven vieren.”

Kermisgevoel

Het gezelschap steekt de loftrompet over de organisatie van Uis Faist. ,,Wat zij hebben neergezet is werkelijk ongeëvenaard”, zegt Mona Keijzer. ,,Een denderend programma, gezelligheid en een onberispelijke organisatie. Maar de authentieke kermissfeer ontbrak. We hebben het samen dansen, zingen en lachen met elkaar langs de haven moeten missen. En dat doet ons pijn. De zenuwen, de voorpret, het kermisgevoel – zoals alleen wij Volendammers dat kennen – mogen niet verloren gaan.” Joop Bouwman: ,,De tendens van de lokale gespreksstof in de weken na kermis spreekt boekdelen. Datzelfde geldt voor de opkomst bij de kaartverkoop voor de maandagochtend van kermis 2023 in De Jozef. Het feest biedt plek voor 600 personen, er kwamen ruim 2700 aanvragen binnen. En dat terwijl er vorig jaar kaarten over waren. Het zijn veelzeggende affaires, maar het blijven losse flodders. Een podium om een gezamenlijke vuist te maken, om als Volendammer bevolking onze stem te laten horen, was er tot dit moment niet. Wij vinden dat het volk ook inspraak moet hebben in de kermisinvulling. Daarom is het ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk dorpsgenoten de petitie tekenen.”

Het collectief heeft onlangs een bezoekje gebracht aan kermisexploitanten die met hun attracties op de Volendammer kermis waren te vinden. Nico: ,,We hebben de exploitanten een enquête gestuurd. Maar liefst 27 enquêtes werden beantwoord, dat is een vertegenwoordiging van meer dan 30 attracties en kramen. Waar de exploitanten normaal gesproken de verdiensten in Volendam met een 9 beoordeelden, geven ze dit jaar een 5. Daarnaast geeft ruim driekwart van hen aan de toekomst somber in te zien voor de draaikermis in zijn huidige vorm. Als de kermis volgend jaar dezelfde invulling krijgt als dit jaar, dan moeten we waarschijnlijk een hoop leuke attracties missen. Schokkende resultaten als je het ons vraagt.” Alex de Boer: ,,We kunnen niet genoeg benadrukken dat wij absoluut niet de intentie hebben om schuldigen aan te wijzen. Wij hopen dat de organisaties en ondernemers die dit jaar zo hun best hebben gedaan volgend jaar tot een gezamenlijke nieuwe invulling komen. Een invulling waarin de kermis weer terug naar de dorpskern komt. Er is geen andere gemeente in Nederland die de gezelligheid van onze dijk heeft. Laten we gebruik maken van die luxe.”

Oude glorie

Kees Tol laat, haast emotioneel, zijn hart spreken: ,,We hebben dit jaar wat nieuws geprobeerd, voor de inzet krijgt iedereen een twaalf, maar we hebben de plank misgeslagen. Alle liedjes die we tijdens kermis luidkeels meezingen gaan over dansen op de dijk, 't was in de Molen en in het ’t Gat van Nederland. We hebben dit fantastische volksfeest altijd gevierd zoals onze voorouders dat deden. En nu gaan we het opeens over een andere boeg gooien. Dat kán en mág niet de bedoeling zijn. Kermis zit in ons DNA. We zijn uniek in hoe we kermis vieren. Dat is zó belangrijk om te koesteren. Help mee de kermis in haar oude glorie te herstellen en teken de petitie!”

Wil je de petitie tekenen? Ga dan naar www.volendammerkermis.petities.nl

