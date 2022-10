Petrusschool doneert schoolmeubels aan Oekraïense scholen

Een fantastisch initiatief ontvouwde zich maandagochtend op de Sint Petrusschool. Een partij oude, nog bruikbare schoolmeubels krijgt een tweede leven, en wel in Oekraïne. Een tot de nok gevulde vrachtwagen vertrok maandag richting het door oorlog geteisterde land.

In de stad Odessa worden momenteel nieuwe scholen gebouwd voor kinderen die hun schoolgebouwen kwijtraakten door toedoen van bombardementen. In die regio wordt hard gewerkt om de kinderen spoedig weer in de schoolbanken te krijgen.

Volgens de chauffeur met een flinke rit in het vooruitzicht zijn er al dertig vrachtwagens met diverse meubelen naar het gebied gereisd. De schoolmeubelen van de Petrusschool zijn een zeer welkome aanvulling in het behoeftige gebied.