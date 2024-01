Peuterparade en CoSpaces in de bieb Volendam

In de Bibliotheek Volendam zijn binnenkort twee activiteiten voor kinderen. Op woensdag 10 januari kunnen puzzelaars en programmeurs vanaf 9 jaar zelf een virtuele escaperoom maken in het OntdekLAB.

Meedoen in het OntdekLAB

CoSpaces is een computerprogramma waarmee je jouw eigen virtuele wereld kunt creëren. In twee lessen ga je in CoSpaces een escaperoom bouwen. Je bedenkt zelf de puzzels en hindernissen en daarna ga je deze programmeren. Als de escaperoom klaar is, dan zetten we een VR bril op en gaan we proberen om uit elkaars kamer te ontsnappen. Voor alle puzzelaars en programmeurs vanaf 9 jaar.

Spelenderwijs taal ontdekken met Martine

Net als voorgelezen worden is het beleven van een verhaal goed voor de taalontwikkeling. Martine Zwarthoed is de vaste kracht van de PeuterParade, ze leest eerst een mooi verhaal voor en daarna gaan de kinderen spelenderwijs taal ontdekken. Dat kan door muziek te luisteren of zelf muziek te maken. Door het voorlezen van een kort verhaaltje of voorlezen met het vertelkastje. Maar ook door naar een versje luisteren en beweegspelletjes te doen. Meedoen is GRATIS maar meld je aan om zeker te zijn van een plekje bij de PeuterParade en het OntdekLAB. Aanmelden via www.bibliotheekwaterland.nl/agenda