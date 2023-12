Pietels lanceren kerstsingle: ‘Sailing Home for Christmas’

In de Volendamse muziekscene ging het gerucht al een paar weken. De drie legendes werden weer af en toe gesignaleerd in het dorp en in de buurt van de studio. Een zeer vage social media-post leek dit gerucht afgelopen week te bevestigen. The Pietels zijn weer actief. Kennelijk weer on speaking terms. Er leek gewerkt te worden aan een stuk muziek dat neigde naar een kerstplaat.

Gisteren was daar een officieel statement vanuit The Pietels zelf dat menig kersthart heeft doen kloppen. Ze zijn terug. De kerstsingle gaat ‘Sailing Home for Christmas’ heten.

De redactie van de NIVO wist de heren in een onbewaakt moment wat quotes te ontlokken. Berry Pietel: ,,Het is een moeilijke tijd voor de wereld. De oorlogen die momenteel spelen zijn zelfs groter dan die tussen ons drieën ooit geweest is. We hebben besloten om weer een keer over onze enorme schaduwen heen te stappen en de boom nog eens op te tuigen.”

Cees Pietel: ,,Natuurlijk hebben ze weer geen letter meegeschreven. Ik kan daar wel moeilijk over blijven doen, maar daar schiet niemand wat mee op. Ik heb m’n gitaar weer uit het stof gehaald en het begon meteen weer te stromen. Ik weet niet waar ik het vandaan haalde, maar ik kwam na een minuut al met de titel ‘Sailing Home for Christmas’. Als je zo’n Godgegeven talent hebt als ik, dan moet je de mensheid dat niet onthouden. Vooral in deze tijd niet.”

Peter Pietel: ,,Het komt mij wel goed uit allemaal. Ik wil al een tijdje stoppen in de vis en ik kan wel een zakcentje gebruiken. Dat geruzie word ik ook een beetje te oud voor. Let op mijn woorden: ’This will be a Christmas like there’s never been before’.”