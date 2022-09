FC Volendam laat zich na rits kansen naar de slachtbank leiden: 4-0

Pijnlijke nederlaag op Het Kasteel

Daags nadat de ploeg grote delen van de wedstrijd speelbal was van PSV, speelde uiteraard de vraag hoe de FC die tik had verwerkt. Een nederlaag in Eindhoven was ingecalculeerd, maar de manier waarop Volendam soms figureerde tijdens de 7-1 oorwassing, voelt voor een voetballer alsnog als pijnlijk. De uitwedstrijd bij Sparta begon uitermate hoopvol – het enige dat ontbrak was een doelpunt – maar in de tweede helft kwam opnieuw een aantal zwaktes bloot te leggen en dat deed ongetwijfeld meer pijn dan woensdag. Het gevoel dat er in Rotterdam, waar Volendammer Mike Eerdhuijzen in de basis stond, wel degelijk iets te halen viel, werd in die fase overschaduwd door het gebrek aan samenwerking.

Door Eddy Veerman

Benaissa Benamar valt aan tegen Sparta. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Kreeg Volendam doordeweeks in Brabant in beide helften al na een paar seconden een tegentreffer te verwerken, op Het Kasteel was het zelf al snel dicht bij een doelpunt. Na wat Spartaanse dreiging was er een mooie aanval over recht, Daryl van Mieghem zette voor en Robert Mühren schoot met links uitstekend in, maar doelman Nick Olij tikte de bal tot corner. Dat deed hij even later opnieuw. Mühren tikte de bal in één keer de bal door op Henk Veerman, die knap wegdraaide en snoeihard uithaalde, op de vuisten van Olij.

Diens collega Filip Stankovic blonk tegen PSV en FC Twente uit en had in de negende minuut ook tegen Sparta een formidabele redding. Damon Mirani wachtte op een vlagsignaal voor buitenspel, maar dat bleef uit, Lauritsen mocht alleen op ‘Stanko’ af en die hield de Sparta-spits van scoren af. Even later had hij nog een uitstekende reflex.

Terwijl Volendam met goed positiespel de thuisclub onder druk hield, scoorde Sparta zoals het dit seizoen al eerder deed. Een loerende Vito van Crooij startte vanaf eigen helft in en sorteerde met zijn snelheid voor op de uittrap van doelman Olij. Achraf Douiri anticipeerde te laat, Van Crooij had een doortocht en won wel de één-tegen-één van Stankovic: 1-0.

Volendam had het voetballend behoorlijk voor elkaar. Veerman kreeg een kopkans uit de voorzet van Van Mieghem, maar zocht het doel net te hoog. Op het half uur kreeg Veerman een nog mooiere kans. Mühren stuurde zijn kompaan in de aanval weg na een onderschepping, Veerman sleepte zich langs zijn tegenstander, schoot hard in, maar de uitkomende Olij toucheerde de bal net genoeg voor de thuisclub. De kansen werden steeds mooier, maar het ontbrak aan een doeltreffende afronding. Op slag van rust draaide Carel Eiting goed weg, kwam schuins alleen voor Olij, legde de bal breed waarna Mühren dacht in te tikken, maar een Spartaanse voet zat Volendam dwars.

Vijf minuten na rust lonkte weer de gelegenheid op de gelijkmaker. Mühren maakte een overstapje, Veerman draaide weg, waarna hij ruimte had maar het schot hoog over ging. Daarna werd Volendam – waar wat sporen van vermoeidheid zichtbaar leken – achteruit gedrukt. Op het uur gingen Mühren en Van Mieghem naar de kant; Bilal Ould-Chikh en Gaetano Oristanio kwamen er in. Volendam had niet de power om Sparta vast te zetten, moest wachten op een moment, alleen liet het zich halverwege de tweede helft verdedigend kinderlijk eenvoudig te kijk zetten. Sparta, met als invaller voormalig Ajacied Younes Amin, mocht twee keer in korte tijd frivool combineren. Brian Plat zat in de draaimolen en kreeg ook geen steun (van bijvoorbeeld Bilal Ould-Chikh). Dat leverde twee goals van Lauritsen op. In de laatste tien minuten mocht ook Sven Mijnans een keer aanleggen: 4-0.