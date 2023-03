Plan plaatsing containerwoningen aan De Deimpt zorgt voor veel onrust

Zo’n 50 omwonenden van de Deimpt waren maandagavond aanwezig in het voormalige politiebureau aan De Deimpt. De verwachting van de gemeente, dat er vanuit de Volendammers weinig weerstand zou zijn tegen opvang van asielzoekers en eerste opvang starters met behulp van containers, is een groot misverstand gebleken. De geplande voorlichtingsbijeenkomst ontaardde in een stortvloed aan verwensingen aan het adres van de gemeente vertegenwoordigers.

Door: Klaas Smit

Plannen gemeente

Het gemeentebestuur van Edam-Volendam heeft 32 wooncontainers aangeschaft die nog voor de zomer geplaatst moeten gaan worden. In deze containers komen 20 woningen; tien als dubbele woning voor gezinnen en tien als een- of tweepersoonswoningen. De overige twee containers zijn bestemd voor technische faciliteiten en voor wasruimte. Volgens plan is de helft van de woningen beschikbaar voor Oekraïense gezinnen en zijn de overige tien bedoeld voor starters.

Planning plaatsing containers

Wethouder Marisa Kes en Vincent Tuijp hebben eerder verklaard dat de units nog vóór de zomer moeten worden geplaatst en dat de woningen voor de starters via Wooncompagnie verhuurd zullen gaan worden. “Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar het geeft weer een beetje lucht aan de woningmarkt”. Bovendien verklaarde Vincent Tuijp dat het eerdere plan om enkele wooncontainers in Oosthuizen te plaatsen van de baan is. “Er was daar te weinig draagvlak en het plaatsen zou ook problemen geven in verband met de zachte ondergrond”. Weinig draagvlak op de beoogde locatie in Volendam werd niet verwacht door beide wethouders, doordat het aan de wegkant staat, achter de bushalte aan de Dijkgraaf Poschlaan.

Heftige discussies

Nadat de plannen nogmaals waren toegelicht door de medewerkers van de gemeente, gingen de aanwezigen los. Vaak op emotionele wijze kwam naar voren dat de omwonenden zich belazerd voelen door de gemeente; te weinig bewoners zijn schriftelijk ingelicht terwijl het volgens de mensen om heel Blokgouw 3 gaat. Er werd gesproken over achterkamertjespolitiek, achter de rug om beslissen en doordrukken van plannen. Er zouden veel fouten zijn gemaakt en informatie zou bewust zijn achtergehouden, ook de afwezigheid van de verantwoordelijke wethouders wordt als zeer kwalijk ervaren. Geëist wordt dat zij er bij het volgende overleg wel bij zijn. Het is overduidelijk dat het plaatsen van ‘tijdelijke’ containers op deze locatie nul draagvlak heeft bij de omwonenden. De aanwezigen willen zelfs zover gaan om een advocaat in de hand te nemen om deze plannen niet door te laten gaan en schatten de kansen om deze procedure te winnen hoog in.

Reactie van de gemeente:

De gemeente is geschrokken van de toon waarop de 'discussie' plaatsvond. Het ergens niet mee eens zijn mag, maar laten we wel met respect met elkaar omgaan.

Als er bezwaren, suggesties of zorgen zijn kan men dat doorgeven via: projecten@edam-volendam.nl. De gemeente gaat daar dan naar kijken. De mogelijkheid om de hele blokgouw 3 schriftelijk in te lichten zal worden bekeken.