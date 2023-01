‘Zesentwintig appartementen met ondersteunende voorzieningen’

Plan voor nieuw woonzorgcomplex in Edam

Er zijn plannen voor een nieuw kleinschalig woonzorgcomplex in Edam. Dit is bedoeld voor bijvoorbeeld ouderen met dementie. En voor patiënten met een kwetsbare gezondheid en behoefte aan terminale zorg. Het complex moet gaan bestaan uit zesentwintig ‘zorgappartementen met ondersteunende voorzieningen’. Het college ziet dit als ‘wenselijk voor de inwoners van Edam’. Dit omdat deze vorm van zorg op dit moment nog niet wordt geboden in de stad.

Door: Laurens Tol

De bedoeling is dat dit complex nabij de Zeesluis gaat verrijzen. Daarbij gaat het om het perceel Oorgat 6/6a. Naast de plannen voor een woonzorgcomplex wil men er nog een andere woning realiseren. De gemeenteraad moet instemmen met een bestemmingsplanwijziging om de totstandkoming van deze voorziening mogelijk te maken. Nu is het plan nog in strijd met de bestemming ‘bedrijf’ en ‘waarde archeologie’ van dat deel van het Oorgat. Op donderdag 26 januari gaat men hierover beraadslagen.

Er zijn vier zienswijzen binnengekomen over de voorliggende ontwikkeling. Deze hebben niet geleid tot wijzigingen van het bestemmingsplan. Daarvan is de belangrijkste van Vereniging Oud Edam. Die ‘juicht de maatschappelijke voorziening toe’, maar vindt de locatie voor een woonzorgcomplex ‘raar’. Die ligt ver van het stadshart en is niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Verder zou een dergelijk complex niet passen bij de ‘rurale’, oftewel landelijke uitstraling van het Oorgat. Men vindt dat ‘de ziel uit dit stukje Oorgat vandaan gaat’. De vereniging is bang dat met de komst van het woonzorgcomplex een ‘steeds meer universeel stukje bebouwing ontstaat dat overal zou kunnen staan’. Tevens zouden er door het gebrek aan bereikbaarheid met het OV meer verkeersbewegingen bij het Oorgat ontstaan. Terwijl het er volgens Oud Edam nu al druk is.

Na de bekendmaking van de zienswijze van Oud Edam, zijn deze vereniging en de initiatiefnemers twee keer in gesprek gegaan. Daar zijn verslagen van gemaakt, waar alle gemeenteraadsleden kennis van kunnen nemen. De initiatiefnemers hebben met Oud Edam afgesproken dat deze vereniging bij het verdere ontwerpproces betrokken blijft. Men ziet dit als een ‘fijne uitkomst’ van de gevoerde gesprekken.

Zichtlijnen

De eigenaren van het perceel hadden aanvankelijk de wens om er vier woningen te realiseren. Dit bleek onmogelijk, onder meer omdat het terrein vervuild is en moet worden gesaneerd. De beoogde nieuwe villa’s bleken financieel gezien dus geen haalbare kaart. De stedenbouwkundige opzet van Edam is nu zo dat ‘de bebouwing geleidelijk steeds vrijer in het landschap komt te staan naarmate je verder van de stadskern komt'. Het beginpunt van het plan was dan ook dat de gebouwen ‘transparant in het landschap staan’, waarbij de zichtlijnen naar het achterland en het fort gewaarborgd zijn. Oud Edam vindt dat er door de komst van een woonzorgcomplex wel een andere zichtlijn ontstaat.

De welstandscommissie is op hoofdlijnen akkoord met het plan. Haar advies wordt meestal overgenomen. Tevens staan de verantwoordelijke wethouders er ‘positief’ in. Men beoogt op de begane grond van het zorgcomplex een eetkamer, bibliotheek en woonkamer te vestigen. Tevens wordt onderzocht of er een plek voor eenzame ouderen kan komen. De bovengenoemde woning die er moet verrijzen, komt op de plek waar nu nog een boerderij staat. Het moet een vrijstaande villa met garage worden. Als extra parkeervoorziening wil men zeventien parkeerplaatsen realiseren voor het woonzorgcomplex. Groene hagen moeten deze gaan omzomen.

Als de raad het nieuwe bestemmingsplan vaststelt, is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dit kan tot behoorlijke vertraging leiden. De Raad van State moet binnen zes maanden een besluit nemen over een eventueel binnengekomen beroepsschrift. Vooralsnog lijkt het erop dat de meeste signalen op groen staan voor de komst van een nieuw woonzorgcomplex.

Foto's: oorgatontwikkeling.nl