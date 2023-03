Planner | Vacature bij Boon Edam

Boon Edam is op zoek naar een planner!

,,Als planner is het jouw taak om ervoor te zorgen dat onze orders van draaideuren, high security deuren en beveiligingspoortjes vlekkeloos kunnen worden geproduceerd en op tijd naar onze wereldwijde klanten gaan. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en accurate, procesgerichte teamspeler. Wil jij werken in een dynamische omgeving van een groeiende organisatie met de sfeer van een familiebedrijf? Bekijk dan of deze vacature van planner iets voor jou is.''