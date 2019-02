Plastic Re-genereerlijn van KIVO al volop in productie

Door JWM Bouw is aan de Parallelweg een grote bedrijfshal gebouwd voor KIVO Plastic Verpakkingen. Op 30 juni ging de eerste paal de grond in en nog voor Oud-en-Nieuw kon de hal ingericht worden. In de hal werd op 7 januari gestart met de opbouw van een re-genereerlijn. In de derde week van januari kon er al proef gedraaid worden en nu wordt al het plastic afval van de KIVO in deze machine gerecycled tot nieuw product. Zo verwerkt KIVO Plastic Verpakkingen al haar plastic afval binnen 24 uur weer tot plastic korrels, waarmee nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

De re-genereerlijn draait al volop en per uur kan er 550 kilo plastic korrels mee verwerkt worden. In Kosovo wordt binnen afzienbare tijd het recyclingbedrijf REKS geopend met een re-genereerlijn die vier keer zo groot is als die in Volendam. Het recyclingbedrijf REKS in Kosovo is een joint-venture tussen KIVO Plastic Verpakkingen en Kras Recycling.