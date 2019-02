Plastic Re-genereerlijn van KIVO al volop in productie

Door JWM Bouw is aan de Parallelweg een grote bedrijfshal gebouwd voor KIVO Plastic Verpakkingen. Op 30 juni ging de eerste paal de grond in en nog voor Oud-en-Nieuw kon de hal ingericht worden. In de hal werd op 7 januari gestart met de opbouw van een re-genereerlijn.

Door Pius Schilder

In de derde week van januari kon er al proef gedraaid worden en nu wordt al het plastic afval van de KIVO in deze machine gerecycled tot nieuw product. Zo verwerkt KIVO Plastic Verpakkingen al haal plastic afval binnen 24 uur weer tot plastic korrels, waarmee nieuwe producten kunnen worden gemaakt. De re-genereerlijn draait al volop en per uur kan er 550 kilo plastic korrels mee verwerkt worden.



Topkwaliteit eindproduct

Plastic afval uit de eigen fabriek wordt in de re-genereerlijn verwerkt. De hopen of rollen plastic afval gaan eerst door een versnipperaar en daarna door een hete extruder, zodat het plastic verwerkt wordt tot korrels. Vervolgens gaan de korreltjes door een wasstraat en een droger. Uiteindelijk komen de plastic korrels in een grote bak terecht, waarna het “afval” als een topkwaliteit eindproduct weer verwerkt kan worden voor nieuw plastic materiaal. Het afval van KIVO Volendam wordt zo dus in eigen beheer weer verwerkt, zodat het innovatieve bedrijf een belangrijke bijdrage levert aan een schoon milieu.



In Kosovo een vier keer zo grote re-genereerlijn

In Kosovo wordt binnen afzienbare tijd het recyclingbedrijf REKS geopend met een re-genereerlijn die vier keer zo groot is als die in Volendam. Het recyclingbedrijf REKS in Kosovo is een joint-venture tussen KIVO Plastic Verpakkingen en Kras Recycling.

Het traject begint bij Kras Recycling. Dit bedrijf haalt het plastic afval op bij andere ondernemingen en vervoert het vervolgens naar het recyclingbedrijf REKS in Kosovo. Daar wordt het handmatig gesorteerd, gewassen en geregenereerd tot een gerecyclede grondstof. KIVO Kosovo maakt daar een eindproduct van en kan dat in grote volumes verkopen tegen aantrekkelijke prijzen. Op deze manier ontstaat een “closed loop”, een circulaire werkwijze.

Het gaat in de toekomst waarschijnlijk nog veel verder. Een voorbeeld: KIVO levert momenteel honderdduizenden kilo’s inzamelzakken aan een grote supermarktketen. Kras haalt vervolgens het plastic afval op bij diezelfde supermarktketen en brengt dat naar Kosovo. Daar maakt KIVO er gerecyclede zakken van en die verkopen ze weer aan die supermarktketen. Zodoende heeft die supermarktketen straks nieuwe inzamelzakken van zijn eigen plasticafval. Dat is duurzaam en veel goedkoper.