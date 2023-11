Tijden veranderen, maar Jan Cas Sombroek blijft

Platenzaak viert zestigjarig jubileum

,,Iedere donderdag stond er hier honderd man voor de deur om een kopietje van de nieuwe Top 40 te bemachtigen”, blikt Jan Sombroek glimlachend terug naar de jaren ‘70. ,,Tijden veranderen...” Jan en zijn zoon Cas hebben altijd innovatieve methoden toegepast om hun geliefde winkel relevant te houden. Cas: ,,Iedere branche heeft wel eens een moeilijkere periode. In onze branche is het áltijd moeilijk. En toch doen we niets liever.”

Door: Kevin Mooijer

In 1963 werd de platenzaak van Jan Sombroek een feit, het begon allemaal op de hoek Meerzijde-Edammerweg. Opmerkelijk genoeg wist Jan al op vijftienjarige leeftijd verschillende platenmaatschappijen te overtuigen hun albums bij hem te distribueren. ,,De grote labels gaven niet meteen hun zegen”, zegt Jan. ,,Ze hadden een zetje in de juiste richting nodig. En dat lukte, dus mocht ik gelijk platen van artiesten als Elvis Presley en The Beatles verkopen.” Na een jaar op weg te zijn, deed de immens populaire Veronica Top 40 zijn intrede. ,,Dat waren prachtige tijden. Elke donderdag stond er een rij van zeker honderd mensen voor de deur die een exemplaar van de nieuwe Top 40 wilden bemachtigen. Muziek was alles in die tijd. Iedereen wilde weten wie er op één stond, welke band een nieuwe single uitbracht, noem het maar op.”

‘‘We hebben onszelf ontelbare keren moeten heruitvinden”

Investeren en heruitvinden

Ondanks het enthousiasme waarmee Jan en Cas over hun zaak praten, erkennen ze dat het niet altijd even makkelijk is geweest om met de veranderende tijden mee te gaan. ,,In veel branches heb je periodes waarin het minder gaat, maar voor ons is het eigenlijk altijd een uitdaging geweest om te overleven”, zegt Cas. ,,We hebben onszelf ontelbare keren moeten heruitvinden.” Jan voegt eraan toe: ,,Toen ik begon, bestond mijn handel uit LP's, niet meer dan dat. Eerst hadden we mono-geluid, daarna stereo, toen hybride, en plots werden LP's vijf centimeter groter. Daarna kwam quadrofonie, wat al snel flopte. Vervolgens waren er cassettes, minidiscs en tot slot cd's. Telkens weer moesten we investeren in de nieuwste audiotechnologie.”

Op 14 november 1999 nam Cas de zaak over van zijn vader en verhuisde de winkel naar de Havenstraat 3. ,,Niet veel later deed het internet zijn intrede, waardoor de hele platenindustrie als een kaartenhuis instortte”, herinnert Cas.

‘‘Het Mexicaanse album van Linda Ronstadt was hier zo immens populair dat onze winkel goed was voor 90% van de totale omzet in Europa”

,,Met de opkomst van streamingdiensten zoals Spotify werd de situatie nog complexer. Toch is het interessant om te zien dat vinyl weer terrein wint. Mensen willen nog steeds een tastbaar product. Hoewel het een niche is, weten echte liefhebbers nog steeds onze platenrekken te vinden.”

Steunpilaren

Inmiddels zijn de boekenverkoop en loterijen de voornaamste steunpilaren van Jan Cas Sombroek, maar voor zowel vader als zoon ligt de ware nostalgische waarde in de muziek. ,,Ik durf wel te beweren dat bepaalde artiesten of albums populair zijn geworden in Volendam en omstreken nadat ik ze ontdekt heb,” zegt Jan. ,,Platenmaatschappijen gaven me vaak albums om te beluisteren, om te kijken of ze potentie hadden in Nederland. Zo hebben artiesten als Jonathan Edwards, John Denver en Chris de Burgh een connectie met Volendam ontwikkeld. Het befaamde Mexicaanse album van Linda Ronstadt was hier zelfs zo immens populair dat onze winkel goed was voor 90% van de totale omzet in heel Europa.” Trots toont Jan een prachtige zwart-witfoto waarop hij poseert met het country-icoon Buck Owens. Daarna verschijnt een foto van Jan met John Denver. ,,Deze winkel heeft ons onvergetelijke ervaringen en vriendschappen opgeleverd, zowel op lokaal niveau als daarbuiten. Neem bijvoorbeeld de onnavolgbare in-store optredens en signeersessies van onze lokale artiesten die we hebben mogen meemaken. We zijn er trots op dat artiesten als Jan Smit, 3JS, Nick & Simon, Alasca, Case Mayfield, Blue Velvet en Mell in onze winkel hebben opgetreden. Dankzij de grote belangstelling van onze klanten zijn al die momenten uitgegroeid tot fantastische successen. Ons hele team is hen daar zeer dankbaar voor. Alleen al om die mooie herinneringen hopen we dat Jan Cas Sombroek nog zeker zestig jaar zal blijven voortbestaan.”

In kader van het 60-jarig bestaan organiseert Jan Cas Sombroek verschillende leuke acties. Zaterdag 4 november zal er in de winkel een Rad van Fortuin staan: ,,Bij besteding van € 10,- aan loterij-artikelen mag de klant aan het rad draaien. We verloten prachtige prijzen! Daarnaast krijgt men bij aankoop van € 25,- aan Decemberkalenderkrasloten een Wenskraslot van € 3,95 cadeau (actie loopt van 6 tot 26 november). En ten slotte komt er een knallende Oudejaarsloten-actie: bij aankoop van een heel Oudejaarslot maakt men extra kans op een straatje ½ Oudejaarsloten t.w.v. € 150,- .”

Jan Cas in zijn eerste winkel