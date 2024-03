Ploeg Notariaat Vacature | Administratief Medewerker/Office Manager

Ploeg notariaat een notariskantoor in Amsterdam is op zoek naar een: Administratief Medewerker / Office Manager. Ook zijn wij op zoek naar een Juridisch Medewerker.

Als administratief medewerker zorg je ervoor dat de telefoon beantwoord wordt en cliënten bij binnenkomst worden verwelkomd.

Verder zijn er diverse administratieve werkzaamheden die onder jouw verantwoordelijkheid vallen, zoals het opstarten van dossiers, het indienen van akten bij het Kadaster en bij de Belastingdienst, het registeren van testamenten bij het Centraal Testamentenregister en het verzenden van de afschriften van de akten aan de cliënten en dergelijke.

Ook zijn wij op zoek naar een: Juridisch Medewerker



Als juridisch medewerker ga je onder leiding van de notaris, akten opmaken in het bijzonder met betrekking tot het familierecht en het onroerend goed.

Heb jij een HBO opleiding of andere juridische opleiding en lijkt het je leuk om te werken in het notariaat? Bel dan 020-3446744 of zend je CV naar info@ploegnotariaat.nl