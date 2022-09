‘We richten ons niet op investeerders die hier snel geld mee willen verdienen’

Politici dragen plan aan voor ‘Klimaatcollectief’

Kevin Bond en Hennie Schilder (VD80) leverden afgelopen week een duurzaamheidsplan in bij wethouder Dijkshoorn. Belangrijkste onderdeel daarvan is de oprichting van een zogenoemd ‘Klimaatcollectief’. Dit moet ‘de spil’ worden in het ‘sneller verduurzamen van onze gemeente'. Met deze nieuw op te richten stichting zouden tevens alle initiatieven in deze richting aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Kevin Bond (links) en Hennie Schilder (rechts) maken zich hard voor duurzaamheid.

Bond en Schilder werkten al lange tijd aan dit voorstel. Onlangs bleek dat iets vergelijkbaars op een andere plek in het land al van de grond is gekomen. De lokale politici legden een bezoek af om te leren van opgedane ervaringen aldaar.

Schilder vertelt: ,,We dachten het wiel uitgevonden te hebben, alleen was het al uitgevonden. Dat is niet erg natuurlijk. In het Overijsselse Dalfsen hebben ze al zo’n collectief en wij zijn daar naar toe geweest. We kregen daar goede en bruikbare informatie.” Bond: ,,Via mijn werk kwam ik in contact met een vertegenwoordiger die daar in de gemeenteraad zit. Ze bleken daar een initiatief te hebben dat ‘Dalfsen Stroomt’ heet. Daardoor kon hij achttien zonnepanelen aanschaffen voor dertig euro per stuk. Bij ons bezoek hoorden wij over hoe ze dit opzetten, hoe ze burgerinitiatieven koppelen en adviseren. Ze zijn een schakel tussen de inwoners en de gemeente. Alles dat zij vertelden, viel precies in ons straatje.”

Het Overijsselse initiatief is een succes, vernamen de VD80-leden. Dat wil zeggen dat het collectief steeds groter wordt en ook buiten de gemeente Dalfsen burgers aanspreekt. Toch is het Bond en Schilder bekend dat de plannen tot verduurzaming niet overal met gejuich worden ontvangen. Niet in het minst, omdat die nopen tot omvangrijke investeringen. Dat neemt niet weg dat de overstap naar bijvoorbeeld nieuwe energiebronnen volgens hen op den duur onvermijdelijk is.

Schilder: ,,We hebben met klimaatdoelen te maken. In 2050 moet onze gemeente klimaatneutraal zijn. Om dit te halen, zijn er met name in de Oude Kom aanpassingen nodig. Een hoop huizen daar zijn nog niet zo goed geïsoleerd. Daarom waren de inwoners van deze wijk de eerste doelgroep waar we naar keken. We kwamen erachter dat zonnepanelen plaatsen daar moeilijk uitvoerbaar is. Daardoor ontstond het idee om daarvoor andere locaties in de gemeente te gaan zoeken. We willen bijvoorbeeld bij bedrijven gaan inventariseren of die ruimte op hun daken over hebben om deze panelen te plaatsen. Die kunnen daar ook weer van profiteren. Als grote locaties hiervoor hebben wij tevens de parkeerterreinen bij het Marinapark en zwembad in gedachten.”

Er zijn meer delen van Edam-Volendam waar het opvangen van zonnewarmte lastig is. De politici hebben het daarbij over het oude centrum van Edam en de lintdorpen, zoals Kwadijk en Warder. Volgens Bond kunnen dit soort initiatieven leiden tot lagere energiekosten in deze en andere kernen. Bond: ,,En daarvoor volstaat een geringe investering. Die zal dus ook behapbaar zijn voor de lagere inkomens. We kijken zelfs in eerste instantie naar deze doelgroep, om die mensen te helpen hun energielasten te verlichten. Dus we richten ons niet op investeerders die hier snel geld mee willen verdienen.”

Aardwarmteboring

Het toekomstige Klimaatcollectief zou eveneens burgerinitiatieven kunnen ondersteunen. Schilder licht toe wat men daarmee bedoelt. ,,Als de inwoners van een bepaalde straat zeggen: ‘Wij willen een aardwarmteboring doen’, dan kunnen ze aankloppen bij deze stichting. Dan gaat het om de financiering ervan en om advies hierover. Het collectief kan tevens helpen om subsidies voor deze doeleinden te verkrijgen bij de provincie. Verstandig is om samen op te trekken met een aantal huishoudens. Een boring voor één woning is kostbaar, maar als je die laat doen voor een hele straat, dan is het te overzien. Meerdere huizen kunnen dan daarop aansluiten. Dit is slechts één voorbeeld van waar het collectief bij kan helpen.”

Dan de samenstelling van het Klimaatcollectief. Daar kunnen volgens Bond en Schilder ‘mensen met verstand van zaken’ zitting in nemen. Belangeloos, welteverstaan. Het is zeker niet de bedoeling dat deelnemers stiekem geld verdienen aan dit collectief en daar wordt op toegezien. Men zou graag zien dat verschillende specialisten onderdeel worden van dit gezelschap. Met kennis van allerlei zaken die van belang zijn voor de lokale verduurzaming. Daarbij moet er een overkoepelend bestuur komen. Het Klimaatcollectief moet met financiering de eerste paar plannen in deze richting opzetten. De hoop is dat daarna vanzelf vergelijkbare burgerinitiatieven ontstaan, die ook kunnen aankloppen bij het collectief voor advies en om op de bestaande infrastructuur te kunnen aansluiten. Alles om met dit initiatief een ‘vliegwiel’ te creëren.

Naast het Klimaatcollectief wil men een Klimaatplatform oprichten. Dit is een website met informatie voor burgers om te kunnen verduurzamen. Daarmee kunnen zij ook in contact komen met zogenoemde energiecoaches. Bond: ,,Als je bijvoorbeeld een oud huis hebt en niet weet waar je moet beginnen, kun je via dit platform informatie inwinnen. Je kunt tevens een bezoek inplannen van een energiecoach. Die maakt onder meer een warmtescan om te kijken hoe het met de isolatie zit. Deze begeleider legt er geen druk op, maar geeft slechts advies. Op deze manier kun je mensen helpen, want het is voor velen nogal complexe materie.”

Het initiatief van Bond en Schilder heeft een vrijblijvend karakter. De gemeente zal volgens hen geen verplichtingen opleggen om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Dit terwijl er wel degelijk een harde doelstelling ligt voor een klimaatneutraal Edam-Volendam in 2050. Zij denken dat het daarom zal aankomen op verschillende energieplannen die samen de ‘puzzel leggen’. Een van de plannen waar men nu al mee bezig is, is dit voor Zwembad De Waterdam. Om de baden daarvan te verwarmen, moet in de toekomst onder meer compost worden gebruikt. Het zou volgens de lokale politici mooi zijn als dit plan als voorbeeld gaat dienen voor de rest van de gemeente.

Vorige week maandag dienden Bond en Schilder hun initiatief in bij wethouder Dijkshoorn. Morgen vindt een themabijeenkomst van de gemeenteraad plaats over een vergelijkbaar onderwerp. Het is nog onbekend wat daar besproken gaat worden.

Volgens de VD80-politici reageerde de wethouder in ieder geval alvast positief. Schilder: ,,Hij zei dat hij onze ideeën gaat samenvoegen met al bestaande. Vervolgens komt hij zelf met een eigen initiatief in deze richting. Of ze van onze plannen beleid willen maken, dat is aan henzelf. Onze inspanningen houden voor nu op. Wij zochten dit uit en legden het aan de wethouder voor. Als mensen nu al interesse hebben om deel te nemen aan het collectief en/of initiatieven hebben, dan kunnen zij zich melden via de site van onze partij.”