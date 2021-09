Poms; leuk klein maar wel met pit

Op zoek naar een klein hondje met een aanhankelijke en een zeer vriendelijk karakter? Dan komt mogelijk een Pomeriaan daarvoor in aanmerking. De Pom is het kleinste hondenras van het Spitz-type. Deze extraverte superintelligente hondjes willen alleen maar behagen.

Partnercontent

Al op jonge leeftijd zorgt een goede fokker ervoor dat het hondje opgroeit tot een sociaal dier die een extreem sterke band met één persoon ontwikkelt. Daarnaast is een Pomeriaan altijd vriendelijk voor de overige leden van het gezin. Mensen die regelmatig over de vloer komen vormen ook onderdeel van de roedel waar een Pom deel uit maakt.

Een Pomeriaan is makkelijk te trainen en leert snel nieuwe dingen. De slechte dingen zijn makkelijk af te leren. Een Pom wil nog weleens de dominante kant van zijn/haar karakter te laten zien waardoor het hondje moeilijker hanteerbaar is. Het is daarom dan ook heel belangrijk dat een Pomeriaan consequent getraind wordt.

Een performer pur sang

Poms horen zichzelf graag blaffen, eer tijd in steken om geluidsoverlast te voorkomen is noodzakelijk. Eigenaren die veel buitenhuis zijn moeten een andere hond overwegen. Poms hebben last van verlatingsangst en een uithuizige eigenaar is niet goed voor ze en dat uit zich in luid ‘gezang’ waar je buren misschien niet zo blij mee zijn.

Daarnaast lijkt dit kleine hondje vaak te glimlachen en steelt hij met zijn vosachtig en prachtige donzige vacht graag de show. Omdat er meer vacht op de borst zit en rond de nek en schouders aanwezig is andere honden is een Pom aantrekkelijk om te zien. En ook de kleur van de ogen, de neus en de vacht staan mooi bij elkaar.

Belangrijk om te weten

Bij het ophalen van een Pomeriaan bij de fokker ontvangt de nieuwe eigenaar een voedingsschema . Het is belangrijk om dit nauwkeurig op te volgen, zowel op de voedertijden als het voer. Overstappen op een ander merk hondenvoer moet geleidelijk gebeuren. Met een Pom-pup is veel spelen niet nodig: de hondjes breken tijdens de groei erg eenvoudig hun botten.

Net als bij mensen hebben Poms beweging nodig om obesitas te voorkomen. Ze hebben niet zo’n werkschema nodig als een Australische herder maar een half uur per dag uitlaten is wel nodig. Eigenaren met een hek afgesloten achtertuin zijn helemaal blij: Poms houden ervan om in een achtertuin te dwalen. Voor hen is dat veilig en vertrouwd. Bij twijfel over een voldoende beweging is het controleren van de taille voldoende. Als die is verdwenen is extra beweging of minder snoep tussendoor de oplossing.

Gezelschapsdier

Een Pomeriaan heeft een sterke band met het gezin maar het is geen Labradoodle die bekent staat als een allemans vriend. Dit kleine hondje is vaak wat overbezorgd wat niet altijd handig is met kinderen. Zijn er andere honden in het huishouden, dan kan de Pomeriaan soms agressief zijn. Ook met kleine huisdieren heeft de Pom niet zo veel. Goed om daar rekening mee te houden dus.