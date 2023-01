‘Toegezegd dat de kachel niet uit zal gaan’

Popkoor ‘gerustgesteld’ over toekomst in De Singel

De afgelopen tijd ontstond er wat verwarring over de toekomst van het Edamse ‘De Singel’. In de media waren berichten te lezen met verschillende strekkingen. Inmiddels vond er bijvoorbeeld een ontmoeting plaats tussen Popkoor Afslag Edam en de verantwoordelijke wethouder over de ontstane situatie. Het koor vreesde naar een andere plek te moeten uitkijken. Het CBW deed voorheen het beheer en de exploitatie van De Singel. Nu wordt de constructie dat elke vereniging afzonderlijk ruimtes huurt van de gemeente.

Door: Laurens Tol

Afgelopen donderdag sprak voorzitter Ritha van Twisk van Popkoor Afslag Edam met wethouder Vincent Tuijp. Dit gesprek duurde anderhalf uur en zij had het idee dat er goed naar haar zorgen geluisterd werd. De uitkomst van de ontmoeting was positief voor het koor. Van Twisk vertelt: ,,Het was heel verhelderend. Wij gingen daarheen, omdat we meer duidelijkheid wilden. Het idee van ‘anti-kraak’ - zoals eerder werd gecommuniceerd - gaf ons niet zoveel vertrouwen, om het zo maar te zeggen. In eerste instantie werd ook verteld dat de kachel op nul ging en dat er geen schoonmaakactiviteiten zouden plaatsvinden. Die moesten wij zelf op ons nemen. De wethouder heeft nu toegezegd dat de kachel niet uit zal gaan en dat het waarschijnlijk nog wel even zal duren voordat de verbouwing van De Singel zal plaatsvinden. Tot die tijd moeten we met een ‘evenredige’ huurvergoeding rekening houden. Die is gelukkig niet ongunstig voor ons.”

"We zullen volgende week horen hoe het verder zal gaan met bijvoorbeeld de schoonmaak-activiteiten"

Afslag Edam sloot een gebruikersovereenkomst af voor haar repetities in De Singel. Die worden wekelijks bezocht door zo’n veertig koorleden, een aanzienlijke groep dus. Van Twisk kreeg de toezegging dat aan het eind van de bovengenoemde overeenkomst men niet zal zeggen: ‘Voor jullie is geen plaats meer’. Daar werd wel voor gevreesd. De wethouder had nog meer positieve zaken te melden. ,,Elke vereniging wordt apart betrokken bij het maken van de tekeningen van het nieuwe Singel-gebouw. Ze willen namelijk dat alle verenigingen ervan gebruik kunnen blijven maken. Dat is wel een geruststelling. De eerste tekening leek er namelijk voor ons niet zo goed uit te zien. Nu blijkt er wel een ruimte te komen die voor ons groot genoeg is, laat ik het zo zeggen. We zullen volgende week horen hoe het verder zal gaan met bijvoorbeeld de schoonmaakactiviteiten. Ook moet er nog worden gezocht naar een oplossing voor het verzorgen van de koffie en thee. Als elke vereniging daar apart voor moet zorgen, dat wordt natuurlijk wel erg lastig. Gelukkig hebben de vrijwilligers die dit altijd bij ons doen toegezegd dat zij willen blijven komen.”

Het is dan nog wel de vraag wie de opbrengsten van de koffie en thee zal krijgen. De gemeente zou daarover gezegd hebben: ‘Wij gaan daar niet over’. Voorzitter Van Twisk hoopt dat hier nog een oplossing voor gevonden wordt. Haar conclusie is dat het popkoor gerustgesteld is nu het voorlopig kan doorgaan met haar activiteiten in het Edamse gebouw. En dit ook in de toekomst lijkt te kunnen blijven doen.

"Het CBW is nu ook gewoon gebruiker van De Singel"

CBW Edam-Volendam draagt deze maand nog zorg voor het horecagedeelte en de schoonmaakactiviteiten in De Singel. Zij was hoofdhuurder van dit gebouw en het contract daarvoor liep op 1 januari af. De constructie wordt nu dat het CBW net als andere verenigingen ruimtes in het gebouw zal gaan huren. Directeur Jera van Gelder legt uit waarom haar organisatie niet kon doorgaan met het exploiteren van het volledige pand.

Van Gelder: ,,Wij hebben als hoofdhuurder altijd het beheer en de exploitatie gedaan. Helaas moesten we zeggen dat we dit financieel niet meer trokken. Dat is de reden waarom we hebben gezegd tegen de gemeente: dit kan echt niet meer. We willen natuurlijk wel doorgaan met onze activiteiten in De Singel, omdat die heel belangrijk zijn. Uiteraard zijn de andere activiteiten die daar georganiseerd worden dat ook. Binnenkort gaan we praten over het sluiten van een gebruikersovereenkomst. Eigenlijk gebeurt dat onder dezelfde voorwaarden als bij Popkoor Afslag Edam. Het CBW is nu ook gewoon gebruiker van De Singel. Wij denken en hopen dat er veel positiefs kan ontstaan uit de constructie van dat elke vereniging zorg gaat dragen voor het gebouw.”