Populaire Kunst en Koffie lezingen gaan weer van start

De maandelijkse Kunst en Koffie lezingen in de bibliotheek in Volendam krijgen dit jaar een vervolg. Dit initiatief, gestart in 2020 door Bibliotheek Waterland en het cultureel seniorenproject Oude Meesters, leert je op een andere manier kijken naar kunstwerken onder het genot van een kopje koffie.

Kees Molenaar verzorgt de eerste Kunst en Koffie lezing van 2024. Foto: Babiche Tervoort

Kees Molenaar trapt de nieuwe serie Kunst en Koffie lezingen af op dinsdagochtend 30 januari met een presentatie van schilderijen met voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament. Vooral in de middeleeuwen en de 15e t/m de 17e eeuw zijn er veel schilderijen gemaakt met als thema gebeurtenissen die in het Nieuwe Testament zijn beschreven. Schilders legden vaak verhalen vast die slechts in een of twee van de evangelies staan, maar gebruikten ook hun eigen fantasie of namen over wat door het volk als waarheid werd aangenomen. Voor veel gelovigen was de voorstelling die ze op de schilderijen zagen, datgene wat werkelijk was gebeurd. Schilders maakten er de meest prachtige schilderijen van, met prachtige details en ontroerende taferelen. Veel van deze schilderijen toont en bespreekt Kees Molenaar tijdens deze eerste Kunst en Koffie lezing van 2024.

De lezing vindt plaats op dinsdag 30 januari van 10.00 tot 11.30 uur | Bibliotheek Volendam | Deelname is gratis, wel graag even aanmelden via www.bibliotheekwaterland.nl/agenda