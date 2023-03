Algemeen

Prachtig natuurfenomeen boven Volendam Op maandagavond scheen er boven de Gouwzee in Volendam een prachtig natuurfenomeen. Het noorderlicht, ook bekend als Aurora Borealis, was duidelijk te zien in de heldere avondlucht. Het noorderlicht is een fenomeen dat ontstaat wanneer geladen deeltjes van de zon in aanraking komen met de atmosfeer van de aarde. Het resultaat is een prachtig kleurenspektakel. Normaal gesproken is het noorderlicht alleen te zien in de poolgebieden, maar soms mogen ook wij ons tot de gelukkigen rekenen. Het noorderlicht boven de Gouwzee is een redelijk uniek schouwspel. Mensen die het spektakel hebben gemist, moeten helaas wachten op de volgende keer dat het noorderlicht weer te zien is. Dit kan soms jaren duren, afhankelijk van de omstandigheden. |Doorsturen

