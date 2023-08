Algemeen

Prachtig padel en tennis bij Dijkzicht Op het park van TPV Dijkzicht waren afgelopen week naast de gezelligheid prachtige tennis- en padelwedstrijden te zien. Het KIVO Palingtoernooi kende in de hoogste categorie een aantal winnaars van eigen bodem. Zo versloeg Jasper Smit in de 2-categorie Frank Kemper in de finale, met 6-0, 6-4. Daaronder vocht Peter Tol weer voor wat hij waard was en schreef de 3-categorie op zijn naam. In de 4 werd het een nevenstrijd, waarin Mervin Smit tegen Evert Smit uiteindelijk aan het langste eind trok. Bij de padelmannen en -vrouwen waren er vrijdagavond in het JéKras P500-toernooi meerdere partijen waarin Volendammers de strijd met elkaar aangingen. Zo versloegen Peter Runderkamp en Nick Tuijp in de eerste ronde het duo Sven Kwakman/Luca Kwakman in drie sets. Daarna moesten zij hun meerdere erkennen in het als derde geplaatste duo Jasper Smit/Martijn van Haasteren (6-3, 6-0). Smit bracht het tot de halve finale, waarin hij zaterdag met Van Haasteren verloor van de uiteindelijke nummer twee, Bart van Kampen en Youp de Kroon: 2-6, 4-6. Dat laatste koppel had een ronde eerder met 4-6, 4-6 gewonnen van de Dijkzicht-spelers Kevin Tol en John Veerman. Die hadden op hun beurt het Volendamse onderonsje met Peter Tol en Maurice Steur gewonnen. Simon Bond moest in de bovenkant van het schema met zijn partner Daan van Randtwijk zich gewonnen geven tegen de uiteindelijke winnaars: Nicolas van Betuw en Yannick Verwater. Bij de vrouwen werden Marleen Tol en Roos Molenaar in de eerste ronde uitgeschakeld. HE2: Jasper Smit (1)-Frank Kemper 6-0, 6-4

HE3 15+: Jordi Hermans-Peter Tol 6-7, 6-7;

HE4 15+: Mervin Smit (1)-Evert Smit 2-6, 6-4, 6-3;

HD4 15+: Mervin Smit/Jan de Wit (1)-Coen Akkerman/Johan van der Sluijs 4-6, 7-6, 1-6;

HE5 15+: Mika Blom (1)- Niels Mol 7-6, 6-1;

DE5 15+: Valerie Kang (1)-Lynn Veerman 2-6, 1-6;

HD5 15+: Hans Groot/Johan Veerman (1)-Abel Bosman/Henny Plat 0-6, 6-3, 6-3;

GD5 15+: Coen Akkerman/Melissa Verhoeven-Johan Veerman/Geranne Veerman 6-4, 6-2;

HE8 15+: Bart Steur-Jan Steur (2) 0-6, 1-6; DE6 15+: Isabel Karregat-Linsey Veerman 6-7, 6-2, 6-1;

HD6 15+: Johan Hoogland/Evert Veerman-Marco Molenaar/Cor Verhoeven geannuleerd;

GD7 15+: Daan Pruim/May Mirani (1)-Niels Kwakman/Anne Koopman 6-4, 4-6, 6-4;

HE6 15+: Jan Molenaar (3)-Jip van Ooij 7-5, 6-2;

GD6 15+: Harry Zwarthoed/Ellen Zwarthoed (1)-Bart Römer/Scarlett Porsius-Janssen (3) 6-3, 6-0;

DD7 35+: Nancy Kras/Katinka Zwarthoed (1)-Jenny Bond-Buijs/Marieke de Waart (4) 6-4, 6-1;

HD7 35+: André de Leng/René Zoetebier (1)-Kees de Boer/Jan Schilder 6-1, 6-2;

DD6 15+: Brigitte Tol/Bo Tuijp-Heidi de Boer-Konter/Linsey Veerman 6-1, 6-2

DD7 15+: Fleur Lautenschutz/Tessa Tol (1)-Denise Veerman/Frances Veerman (2) 4-6, 6-3, 6-4;

HE8 35+: Luis San Martin (2)-Raymond Mierop walk over

HD6 35+: André Karregat/Martin Kes (1)-Henk Kroon/Kees Kwakman 4-6, 6-0, 1-6;

HE7 15+: Ronald Schut-Simon Tol 6-2, 2-6, 7-5;

DE8 15+: Jennifer Runderkamp (1)-Nicole Keuken (2) 6-2, 4-6, 6-2;

HD7 15+: Steven Boegem/Ramon Tol-Jan Molenaar/Wesley Zwarthoed 6-3, 5-7, 2-6;

DD6 35+: Heidi de Boer-Konter/Nathalie Kes (1)-Nel Jonk-Steur/Annette Konter (2) 6-3, 1-6, 4-6; Foto's: Niels Mol |Doorsturen

