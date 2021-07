Prachtige oldtimers op de Parallelweg

In heel het land werden afgelopen zondag oldtimer ritten georganiseerd en zo ook in Volendam. Op de Parallelweg, voor het pand van Siem Steur, verzamelden zich een vijftiental eigenaren van de klassieke Citroën Traxion. De broers Jan en Cor Steur hebben al jarenlang een voorliefde voor het Franse automerk.

In totaal stonden er vijftien Citroën Traxion exemplaren op een rij, vergezeld door een pick-up type U23. Jan Steur is zelf trotse bezitter van een Citroën Traxion Six uit 1955. Kenmerkend aan deze uitvoering is de zescilindermotor en de bekende hydraulische Citroënvering die later overgenomen werd door de Snoek.

Niet alleen de eigenaren genoten van het prachtige wagenpark, maar ook andere weggebruikers waren zichtbaar onder de indruk. Je komt niet iedere dag een vijftiental klassieke Citroën Traxions tegen, en al helemaal niet onder leiding van een pick-up U23 van ruim tachtig jaar oud.